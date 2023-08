Estudantes indocumentados enfrentam novos desafios sob a lei de imigração da Flórida

A nova lei de imigração da Flórida está em vigor há um mês. Como parte de nossa série Central Florida Seen and Heard: Immigration Divide, Danielle Prieur do WMFE analisa o impacto sobre os estudantes indocumentados.



Morando com familiares indocumentados sempre existe o medo de que possam ser deportados. Ele diz que quando isso acontece, o impacto sobre as crianças é prejudicial.



De acordo com o Higher Ed Immigration Portal, a nova lei de imigração da Flórida pode impactar 40.000 estudantes universitários sem documentos aqui. O estado forma cerca de 13.000 alunos indocumentados do ensino médio a cada ano.



Leis podem causar queda nas matrículas na Flórida Central



Ivis Greenwall, que dirige os programas de ESL pós-trabalho da Hope para alunos adultos na área de Apopka, disse que o tamanho das turmas foi menor do que o normal neste verão desde que a nova lei entrou em vigor.

“Na verdade, conhecemos três famílias de nosso programa de ESL que realmente se mudaram para um estado diferente”, disse Greenwall. “E essas são apenas as pessoas que atenderam o telefone porque ligamos de volta e dizemos que sentimos sua falta na aula, o que aconteceu? E então eles nos dizem. Nós saímos."



Os distritos escolares da Flórida Central não rastreiam o status de imigração de seus alunos, por isso é difícil dizer se o número de matrículas caiu no início do novo ano letivo.

Famílias estão deixando a Flórida antes do semestre letivo

Alejandra, uma professora da terceira série em Orange County Schools, é ela mesma uma DREAMer.

Ela se mudou do México para a Carolina do Norte com a mãe e o pai quando tinha um ano de idade. Ela se formou recentemente no programa Rollins Pathways to Teaching, onde realizou o sonho de se tornar professora.



Ela costumava trabalhar em Oak Ridge, onde a maioria de seus alunos e pais eram imigrantes. Ela disse que vários de seus alunos deixaram o estado no final do ano letivo passado.



Da Nigéria à UCF: a jornada de um estudante



Michael (nome fictício) é novato de 22 anos na UCF, estudando engenharia da computação. Mas ele se lembra claramente de como era quando um aluno do ensino médio se inscreveu para a faculdade.



A apreensão de Michael não veio de notas ruins, mas porque ele não tem documentos. Ele e sua mãe se mudaram da Nigéria para os Estados Unidos quando ele tinha três anos. Sua irmã mais nova nasceu aqui e é cidadã americana.



Com as novas leis de imigração, os indocumentados estão enfrentando mais desafios. Eles se preocupam em colocar outras pessoas em risco, incluindo o Uber ou os motoristas de ônibus que o transportam para a escola e para o trabalho todos os dias.

É crime transportar conscientemente pessoas sem documentos através das fronteiras estaduais da Flórida. Uma versão anterior da legislação também teria criminalizado o transporte de pessoas indocumentadas dentro do estado.

Michael também se preocupa com os novos requisitos do E-Verify se for mais difícil para ele conseguir um emprego após a formatura. É por isso que ele está focado em conseguir autorização de trabalho para ele e sua mãe.



Defensores e trabalhadores migrantes processaram o governo DeSantis por causa da lei que considera a linguagem propositalmente vaga e incoerente.



Fonte: WMFE.