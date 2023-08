Famílias de imigrantes mortos em centro de detenção receberão US$ 8 milhões cada

As famílias de 40 pessoas que morreram em um incêndio em um centro de detenção para imigrantes indocumentados em uma cidade fronteiriça mexicana em março receberão mais de US$ 8 milhões cada, disse o governo no domingo, 13.

Segundo as autoridades mexicanas, o incêndio em Ciudad Juarez, na fronteira de El Paso, no Texas, começou quando um imigrante ateou fogo no colchão de sua cela, onde estava detido com outros 67 homens, para protestar contra sua possível deportação.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que nem os funcionários da imigração nem o pessoal de segurança tentaram evacuar os migrantes assim que o incêndio começou.

O Instituto Nacional de Migração (INM) disse no domingo que pediu ao Ministério das Finanças que atribuísse uma "rubrica orçamentária especial para a reparação dos danos".



O valor aprovado foi de 140 milhões de pesos para cada uma das famílias, equivalente a cerca de US$ 8,2 milhões, informou o INM.

Um total de 39 imigrantes morreram no local, a maioria por asfixia, e mais um em um hospital. Além disso, 27 sofreram ferimentos.



Entre os mortos estão 19 guatemaltecos, sete salvadorenhos, sete venezuelanos, seis hondurenhos e um colombiano, com o INM afirmando que todos os corpos já foram repatriados.

Ciudad Juarez é uma das cidades fronteiriças onde muitos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos acabam presos.

Fonte: CBS News.