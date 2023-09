México faz acordo com os EUA para deportar migrantes

O México fez um acordo com os Estados Unidos para deportar migrantes das suas cidades fronteiriças para os seus países de origem. A medida é mais um esforço para combater o recente aumento nas travessias ilegais entre os dois países.



Autoridades mexicanas se reuniram com autoridades da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na sexta-feira em Ciudad Juárez, México, que fica do outro lado da fronteira de El Paso, Texas, após o recente aumento nas travessias ilegais para os EUA, que fechou temporariamente uma ponte internacional e interrompeu a principal rota sistema de trem de carga do México.

O Instituto Nacional de Migração do México, disse que o governo mexicano deportou mais de 788 mil migrantes para seus países de origem entre 1º de janeiro e setembro.

Como parte do acordo, o México concordou em “despressurizar” as suas cidades do norte, que fazem fronteira com El Paso, San Diego e Eagle Pass, no Texas, onde o prefeito declarou estado de emergência. Irão também implementar mais de uma dúzia de ações para evitar que os migrantes arrisquem as suas vidas ao utilizar o sistema ferroviário para chegar à fronteira entre os EUA e o México, de acordo com o Instituto Nacional de Migração do México.



O país afirmou que realizará negociações com os governos da Venezuela, Brasil, Nicarágua, Colômbia e Cuba para confirmar o recebimento de seus cidadãos deportados da fronteira EUA-México. Também permitirá que os agentes da patrulha de fronteira dos EUA expulsem migrantes através da Ponte Internacional Ciudad Juárez, que liga a El Paso.

Um abrigo de emergência de El Paso será aberto para acomodar cerca de 400 pessoas, mas as autoridades dizem que a cidade já tem cerca de 65 mil migrantes sob custódia e que recebe cerca de 2.000 migrantes a mais todos os dias.

O Departamento de Defesa dos EUA aumentou os recursos na fronteira sul, enviando pelo menos 800 novos funcionários da ativa, onde 2.500 membros da Guarda Nacional já estão servindo, anunciaram funcionários do Departamento de Segurança Interna na noite de quarta-feira.



As travessias de migrantes ao longo da fronteira ultrapassaram 8.600 num período de 24 horas na semana passada, de acordo com um funcionário do Departamento de Segurança Interna. Normalmente eram cerca de 3.500 detenções diárias na fronteira após a expiração, em maio, do Título 42, que desencadeou novas consequências para aqueles que atravessam a fronteira ilegalmente, incluindo 5 anos sem permissão para solicitar entrada nos EUA.



Os setores mais movimentados são Del Rio, El Paso, Lower Rio Grande Valley e Tucson; cada um enfrentando mais de 1.000 encontros nas últimas 24 horas, segundo o funcionário. Eagle Pass fica no setor Del Rio.



Fonte: CBS News.