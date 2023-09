Global Entry lança novo app que facilita entrada de passageiros nos EUA

O Customs and Border Protection (CBP) anunciou na última sexta-feira, 22, um novo aplicativo do Global Entry, que tem como objetivo aprimorar a experiência de viagem dos mais de 12 milhões de membros do programa.



O Global Entry é um programa que facilita o acesso aos Estados Unidos de passageiros selecionados. O processo permite que pessoas possam passar pelo controle migratório nos EUA de maneira muito mais rápida, sem a necessidade de esperar tanto tempo para ter a entrada autorizada.



Com a novidade, o viajante que pousar em território norte-americano deverá acessar o aplicativo, selecionar o aeroporto de entrada, tirar uma foto de si próprio na modalidade “selfie”, que será comparada ao banco de imagens para verificar sua identidade por meio de biometria facial, e depois submeter o arquivo.



Após o envio, o passageiro receberá um recibo diretamente no aplicativo. Assim que se aproximar na área de inspeção primária, ele poderá passar direto pelos totens do Global Entry e ir diretamente aos oficiais de imigração para processar sua entrada nos Estados Unidos, com o aplicativo em mãos.



Na Flórida, os aeroportos de Orlando e Miami são elegíveis para o uso do aplicativo. Ao todo, por enquanto, os aeroportos atendidos pelo aplicativo são:

Aeroporto Internacional de Seattle (SEA);

Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX);

Aeroporto Internacional de Miami (MIA);

Aeroporto Internacional de Orlando (MCO);

Aeroporto Internacional Washington Dulles (IAD);

Aeroporto Internacional de Pittsburgh (PIT);

Aeroporto Internacional George Bush (IAH).



O uso do aplicativo será expandido para outros aeroportos norte-americanos, segundo a agência. Ele é gratuito e pode ser baixado na Google Play Store ou na Apple App Store.



Mais informações sobre o Global Entry estão no site do CBP.