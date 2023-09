Bebê de dois meses é resgatado por agentes de fronteira no Texas

Um bebê de dois meses foi resgatado na fronteira por agentes da Patrulha da Fronteira do Texas – poucos dias depois de outra criança ter morrido em meio à crise humanitária enfrentada pelos Estados Unidos.



A agente chefe da patrulha, Gloria I. Chavez, compartilhou uma imagem do bebê na terça-feira, 26, alertando sobre o perigo representado por gangues de contrabando de pessoas.



'Alerta de notícias comoventes: Agentes do Partol da fronteira da cidade de Rio Grande encontram uma criança de 2 meses abandonada na fronteira!' Chávez escreveu. “Este é um lembrete arrepiante de como as crianças são exploradas diariamente por traficantes de seres humanos e organizações criminosas.”







Infelizmente, menores desacompanhados são uma visão comum na fronteira. Migrantes principalmente da região da América Central enviam seus filhos com contrabandistas para se encontrarem com familiares nos EUA.



Na semana passada, um menino de três anos se afogou após ser levado por uma corrente no Rio Grande enquanto sua família tentava entrar nos Estados Unidos. O corpo do menino foi encontrado por oficiais do Departamento de Segurança Pública do Texas ao norte da barreira marítima em Eagle Pass, Texas, na tarde de quarta-feira, 20.



O menino fazia parte de cerca de 4.000 migrantes em busca de asilo que viajaram do México e chegaram à costa do Rio Grande, perto de Eagle Pass, na quarta-feira.



No mês passado, dois irmãos hondurenhos de quatro e 12 anos foram encontrados ao longo do Rio Grande depois de terem sido abandonados por contrabandistas. As crianças disseram às autoridades que tinham família em São Francisco, Califórnia.



Eagle Pass ficou lotado de migrantes nos últimos dias, com mais de 7.500 pessoas inundando a pequena cidade de 28 mil habitantes em apenas dois dias.







Mais de 500 migrantes morreram este ano enquanto tentavam cruzar a fronteira entre os EUA e o México. No ano passado, houve um total de 853 mortes confirmadas.

A enorme concentração sob a ponte que liga Eagle Pass e Piedras Negras, Coahuila, levou o prefeito de Eagle Pass, Rolando Salinas, a assinar uma Declaração de Emergência.

Pensa-se que cerca de dois milhões de migrantes cruzaram a fronteira sul dos EUA em 2023, com muitos citando as políticas negligentes de Biden como razão. Outros 500 mil poderão cruzar até o final do ano.



Fonte: Daily Mail.