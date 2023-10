Migração ilegal para os EUA se tornou lucrativa para políticos latino-americanos

A cada passo dado na selva de Daríen, a única rota terrestre entre a América do Sul e os Estados Unidos, há uma oportunidade de ganhar dinheiro. As informações são do The New York Times.

O trajeto de barco até a floresta tropical custa US$ 40. Um guia na rota traiçoeira no início da caminhada: US$ 170. Um ajudante para carregar sua mochila pelas montanhas lamacentas: US$ 100. Um prato de frango com arroz depois de uma escalada árdua sai por US$ 10. Um pacote especial com tudo incluso para tornar a perigosa caminhada mais rápida e mais suportável, com barracas, botas e outros itens, pode custar US$ 500 ou mais.



O estreito de Darién se transformou rapidamente em uma das crises políticas e humanitárias mais prementes do Hemisfério Ocidental. O fluxo migratório, que há apenas alguns anos era escasso, aumentou drasticamente: mais de 360 mil pessoas já cruzaram a selva em 2023, de acordo com o governo panamenho.



Em vista disso, os Estados Unidos, a Colômbia e o Panamá firmaram um acordo em abril para "deter a movimentação ilegal de pessoas" que passam pelo estreito de Darién, prática "que resulta em mortes e na exploração de pessoas vulneráveis para obter lucros significativos".



"É um negócio altamente lucrativo", afirmou Fredy Marín, ex-membro do conselho municipal da cidade vizinha de Necoclí e administrador de uma empresa de barcos que leva migrantes para os Estados Unidos, cobrando US$ 40 por cabeça. Marín agora é candidato a prefeito de Necoclí, e promete preservar o próspero setor de migração.

Nos últimos meses, diplomatas americanos têm visitado as cidades próximas ao estreito de Darién, percorrendo as ruas poeirentas e cumprimentando figuras como Marín e García, além de outros participantes da indústria da migração. As autoridades da Casa Branca dizem acreditar que o governo colombiano está cumprindo seu compromisso de reprimir a migração ilegal.



Por outras palavras, a imigração ilegal é a consequência natural do conflito entre a sede da América por mão-de-obra estrangeira e as suas rigorosas leis de imigração. A crescente conectividade e fluidez do mundo apenas sobrecarregaram esta dinâmica. Existem agora mais de 11 milhões de imigrantes indocumentados dentro dos Estados Unidos, três vezes o número que vivia aqui em 1990. E durante o último ano fiscal, o número de C.B.P. as prisões no Vale do Rio Grande atingiram um recorde: mais de meio milhão.



Periodicamente, os presidentes americanos têm tentado aliviar a pressão destes sistemas, concedendo anistia ou proteção temporária contra a deportação a grandes grupos de migrantes, como Biden fez recentemente para os venezuelanos. Mas estes são alívios rápidos de curto prazo que pouco fazem para afetar as causas atuais da imigração ilegal e ainda deixam milhões de trabalhadores vulneráveis a abusos.