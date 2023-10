PF prende "coiote" contratado por casal de SP desaparecido na fronteira México-EUA

Um "coiote" (traficante de pessoas), que teria sido contratado por um casal de Ribeirão Preto (SP) que desapareceu ao tentar a travessia ilegal México-EUA, foi detido em uma operação da Polícia Federal deflagrada na sexta-feira, 29.



A Polícia Federal de Ribeirão Preto realizou a Operação Borderless - operação com o objetivo de investigar uma associação criminosa relacionada ao crime de imigração ilegal para o Estados Unidos. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As ações ocorreram nos Estados de Goiás, Minas Gerais e Pará.



Durante a operação, um homem foi preso em Goiás suspeito de ser o chamado “coiote” – figura responsável por operar a travessia ilegal. Segundo a PF, ele teria sido o responsável pela travessia que deu errado e levou à morte de Raiane Samira dos Santos e Daniel San Mourão Almeida, o casal de São Paulo.



A investigação da PF teve início depois que o casal de Ribeirão Preto desapareceu após deixar o Brasil rumo ao México para tentar uma travessia ilegal de barco aos EUA, em 2021. Os namorados , que não foram encontrados, teriam contratado um "coiote" para fazer a travessia.



Porém, no momento da travessia, que aconteceu no dia 12 de março de 2021, por via marítima entre Tijuana (México) com destino a San Diego na Califórnia (EUA), o barco naufragou. Os corpos do casal nunca foram encontrados, “de forma a presumir o óbito dos brasileiros”.



Segundo relato da amiga Beatriz Isabela ao Gazeta News na época, Raiane Samira dos Santos, de 23 anos, viajou com o marido para o México no dia 10 de fevereiro e a travessia foi feita no dia 12 de março. Desde então, eles não se comunicaram mais com as famílias.



A investigação, ainda de acordo com a PF, permitiu identificar o “coiote” brasileiro contratado para operacionalizar a travessia, bem como outros investigados que atuam como “laranjas” para guardar dinheiro do esquema em suas contas bancárias, além de promover a lavagem de dinheiro no Brasil. Foram apreendidos também celulares, computadores, quatro carros, três motos e uma arma ilegal.



A Polícia Federal destacou que as condutas de associação criminosa e promoção de imigração Ilegal têm penas que podem atingir oito anos de prisão.

Leia mais em