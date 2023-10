Biden aprova nova parte do muro na fronteira EUA -México para conter travessias ilegais

O governo Joe Biden autorizou a construção de uma seção do muro de fronteira no sul do Texas, num esforço para impedir o aumento dos níveis de imigração ilegal. Cerca de 32 km serão construídos no condado de Starr, ao longo da fronteira com o México.



Em anúncio na quarta-feira, 4, a administração Biden disse que renunciou a 26 leis federais no sul do Texas para permitir a construção de um muro de fronteira, marcando o primeiro uso pelo governo de um amplo poder executivo empregado frequentemente durante a presidência de Trump.

O Departamento de Segurança Interna publicou o anúncio no Registro Federal dos EUA com poucos detalhes descrevendo a construção no condado de Starr, Texas, que faz parte de um movimentado setor da Patrulha de Fronteira com “alta entrada ilegal”.



Segundo dados do governo, cerca de 245 mil entradas ilegais foram registradas até agora neste ano fiscal no Setor Vale do Rio Grande, que contém 21 condados.



Numa declaração à Associated News na noite de quarta-feira, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA defendeu a medida, dizendo que estava utilizando fundos já atribuídos para uma barreira fronteiriça.



“O Congresso destinou fundos do ano fiscal de 2019 para a construção de uma barreira fronteiriça no Vale do Rio Grande, e o DHS é obrigado a usar esses fundos para os fins apropriados”, disse o comunicado.



“Existe atualmente uma necessidade urgente e imediata de construir barreiras físicas e estradas nas proximidades da fronteira dos Estados Unidos, a fim de evitar entradas ilegais nos Estados Unidos nas áreas do projeto”, afirmou Alejandro Mayorkas, secretário do DHS.



O número crescente de passagens ilegais de fronteira tornou a questão vulnerável para o presidente. Mais de 245 mil travessias foram feitas este ano apenas na área do Vale do Rio Grande, mostram dados do governo, e espera-se que setembro seja um mês recorde.

Várias cidades dos EUA estão sentindo a pressão do influxo. O prefeito de Nova York, Eric Adams, previu que o custo de moradia dos mais de 100 mil recém-chegados desde o ano passado aumentará para US$ 12 bilhões nos próximos três anos. Em Chicago, centenas d imigrantes estavam acampados no aeroporto internacional.



Durante a administração Trump, cerca de 720 quilômetros de barreiras foram construídas ao longo da fronteira sudoeste entre 2017 e janeiro de 2021.



Fonte: CBS News.