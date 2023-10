Estados Unidos retomam voos de deportação de venezuelanos

O governo Biden vai retomar em breve as deportações diretas de cidadãos venezuelanos que não tenham “uma base legal para permanecer nos Estados Unidos”.



A política, anunciada na quinta-feira, 5, é destinada a enfrentar o rápido aumento do número de venezuelanos que chegam à fronteira entre os EUA e o México, consistente com os esforços da Casa Branca “para implementar uma estratégia de aplicação humana, segura e ordenada das nossas leis de imigração”, disse o Departamento de Segurança Interna.



"Este anúncio segue uma decisão das autoridades da Venezuela de aceitar o retorno de cidadãos venezuelanos, bem como discussões de alto nível ontem na Cidade do México entre os Estados Unidos, México, Colômbia e Panamá, onde o Secretário de Estado Antony Blinken, Secretário de Segurança Interna Alejandro N. Mayorkas e a Conselheira de Segurança Interna, Liz Sherwood-Randall, discutiram os esforços coordenados em curso para abordar a migração irregular no Hemisfério Ocidental", disse o Departamento.



A política surge duas semanas depois de a administração ter concedido estatuto legal temporário e acesso a autorizações de trabalho a centenas de milhares de venezuelanos que já se encontram no país – uma medida que dá àqueles “forçados a fugir da violência e da instabilidade do governo em colapso da Venezuela” uma oportunidade justa de permanecendo seguros nos EUA, disse Murad Awawdeh, diretor executivo da Coalizão de Imigração de Nova York.



O último relatório mensal Witness at the Border de Tom Cartwright sobre voos do ICE revela que em agosto de 2023 os voos de remoção somaram 153, um aumento de 55% em comparação com agosto de 2022.



Os voos de deportação para o Brasil permaneceram em 0 em julho e agosto. De setembro de 2022 a agosto de 2023, foram 14 voos com brasileiros removidos dos EUA, segundo o documento.