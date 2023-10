Como é a cobertura de saúde dos imigrantes indocumentados nos EUA?

Em 2021, havia 44,7 milhões de imigrantes residindo nos EUA, incluindo 20,8 milhões de imigrantes não-cidadãos e 23,9 milhões de cidadãos naturalizados, que representavam cerca de 6% e 7% da população total, respectivamente. Os não-cidadãos incluem imigrantes legalmente presentes e indocumentados. Mas como funciona a cobertura de saúde para imigrantes nos EUA?



Com base em dados do The 2023 KFF/LA Times Survey of Immigrants, a maior pesquisa representativa nacionalmente focada em imigrantes, a realidade da saúde é:



- Em 2023, metade (50%) dos prováveis adultos imigrantes indocumentados e um em cada cinco (18%) adultos imigrantes legalmente presentes relatam não ter seguro, em comparação com menos de um em cada dez cidadãos naturalizados (6%) e cidadãos nascidos nos EUA (8%) adultos.



- Os imigrantes não-cidadãos têm maior probabilidade de não terem seguro do que os cidadãos porque têm acesso mais limitado à cobertura privada devido ao trabalho em empregos que têm menos probabilidade de proporcionar benefícios de saúde e enfrentam restrições de elegibilidade para opções de cobertura financiadas pelo governo federal, incluindo Medicaid, o Programa de Seguro Saúde Infantil (CHIP), a cobertura do mercado do Affordable Care Act (ACA) e o Medicare.



- Aqueles que são elegíveis para cobertura também enfrentam uma série de barreiras de matrícula, incluindo medo, confusão sobre as regras de elegibilidade e desafios linguísticos e de alfabetização. Refletindo a sua taxa mais elevada de não segurados, os imigrantes não-cidadãos são mais propensos do que os cidadãos a relatar barreiras no acesso aos cuidados de saúde e a omitir ou adiar os cuidados.



- Os imigrantes têm despesas mais baixas com cuidados de saúde do que os nascidos nos EUA, dado o seu acesso e utilização mais limitados.



- Alguns estados ampliaram o acesso à cobertura de saúde para imigrantes. A nível federal, foi proposta legislação que expandiria a elegibilidade para cobertura de saúde para imigrantes, embora não enfrente um caminho claro para aprovação no Congresso.



- No nível estadual, tem havido uma adoção contínua de opções estaduais para expandir a cobertura do Medicaid e do CHIP para crianças imigrantes legalmente presentes e pessoas grávidas, e um número pequeno, mas crescente, de estados expandiu a cobertura totalmente financiada pelo estado para certos grupos de baixa renda independentemente do status de imigração. Contudo, muitos imigrantes, especialmente aqueles que não têm documentos, continuam inelegíveis para opções de cobertura.



- O governo federal aumentou o financiamento para programas Navigator que prestam assistência na inscrição a indivíduos, o que é particularmente importante para ajudar as famílias imigrantes a inscreverem-se na cobertura. No entanto, em 2023, quase três quartos dos imigrantes adultos, incluindo nove em cada dez daqueles que provavelmente não têm documentos, relatam incerteza sobre como o uso de programas de assistência não monetários pode impactar o status de imigração ou acreditam incorretamente que o uso pode reduzir as chances de obter um green card no futuro. Cerca de um quarto (27%) dos prováveis imigrantes sem documentos e quase um em cada dez (8%) imigrantes legalmente presentes dizem que evitaram solicitar alimentação, habitação ou assistência médica no ano passado devido a receios relacionados com a imigração.

