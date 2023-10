Número de brasileiros detidos na fronteira dos EUA cresceu 13,6% em agosto

O número de brasileiros que tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos foi 13,6% maior em agosto do que em julho deste ano. As autoridades alfandegárias flagraram 3.986 imigrantes brasileiros em situação irregular. Eles foram expulsos ou apreendidos.

No acumulado do ano, já são mais de 25.000 brasileiros expulsos após tentativas de entrada irregular no país norte-americano. O Brasil é a 15ª nação com maior número de apreensões ou expulsões, em uma lista liderada por México, Venezuela e Honduras.



Os dados são de um levantamento realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration, com base nos dados mais recentes do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.







O número crescente de passagens ilegais de fronteira tornou a questão vulnerável para o presidente Biden. Mais de 245 mil travessias foram feitas este ano apenas na área do Vale do Rio Grande, mostram dados do governo, e espera-se que setembro seja um mês recorde.



A Patrulha da Fronteira dos EUA deteve 181.059 pessoas ao longo da fronteira sul em agosto, em comparação com 132.648 em julho, segundo os dados mais recentes.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que 10 mil pessoas chegaram à fronteira todos os dias só na semana passada.



Como a maior parte dos imigrantes são levados da fronteira para cidades e estados democratas, a crise está se estabelecendo também nelas. O prefeito de Nova York, Eric Adams, previu que o custo de moradia dos mais de 100 mil recém-chegados desde o ano passado aumentará para US$ 12 bilhões nos próximos três anos.