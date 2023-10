Brasileiro procurado por fraude financeira no Brasil é preso em Everett (MA)

Oficiais das Operações de Execução e Remoção (ERO) Boston prenderam um brasileiro fugitivo presente ilegalmente em Everett, Massachusetts, em 10 de outubro, procurado por fraude financeira no Brasil.



Segundo a investigação, em julho de 2021, o fugitivo brasileiro de 37 anos, que não teve o nome revelado pelas autoridades, entrou ilegalmente nos Estados Unidos em Otay Mesa, Califórnia, e foi detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA.



Ele foi libertado sob o programa Alternativas à Detenção (ATD) enquanto aguardava o processo de remoção. Desde outubro de 2022, o cidadão brasileiro é procurado pela Justiça Criminal do município de Caratinga, zona leste do estado de Minas Gerais, Brasil, por acusação criminal de fraude financeira que acarreta pena de cinco anos de prisão. Ele permanecerá sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) enquanto aguarda o processo de remoção, informa o comunicado.



“Os crimes financeiros não são crimes sem vítimas. Eles podem causar grandes danos às pessoas que são vítimas deles”, disse o diretor do escritório de campo do ERO em Boston, Todd Lyons. “Indivíduos que não estejam legalmente presentes e sejam procurados no seu país de origem por crimes graves não podem usar o nosso sistema de imigração para se esconderem da justiça. A ERO Boston continuará a procurar e apreender indivíduos procurados por atos criminosos cometidos em seu país natal. Procuraremos removê-los para que possam ser responsabilizados pelos seus crimes.”



Programa ATD do ICE

O programa ATD do ICE, que começou em 2004, utiliza tecnologia e gestão de casos para garantir a conformidade dos não-cidadãos com as condições de libertação, audiências judiciais e ordens finais de remoção. O programa permite que o ICE exerça maior supervisão sobre um subconjunto daqueles que estão sob sua responsabilidade, usando diversas tecnologias de monitoramento diferentes. O ATD aumenta efetivamente as taxas de comparecimento aos tribunais, o cumprimento das condições de liberação e ajuda os participantes a atender às suas necessidades básicas e a compreender suas obrigações de imigração.



Aqueles que são libertados da custódia e inscritos no ATD devem cumprir os termos e condições da sua libertação, incluindo comparecimento em todas as audiências judiciais agendadas e cumprimento dos requisitos do ATD. Dependendo das circunstâncias do caso, o não cumprimento pode resultar na emissão de uma ordem final por um juiz de imigração à revelia e pode tornar um não cidadão uma prioridade para prisão e remoção pelo ICE.



Tal como acontece com qualquer não-cidadão nos Estados Unidos sem estatuto legal, os agentes do ICE tomam decisões de aplicação da lei caso a caso para se concentrarem nas maiores ameaças à segurança interna de uma forma profissional e responsável, informada pela sua experiência como agentes da lei.

No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.