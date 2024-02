Com déficit de US$ 700 milhões, ICE considera soltar imigrantes detidos

A U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE - (Imigração e Alfândega dos EUA) está considerando libertar milhares de imigrantes detidos, informou o Washington Post nesta quarta-feira, 14, uma semana depois de o Senado não ter aprovado um projeto de lei bipartidário que teria resolvido um déficit orçamentário de US$ 700 milhões para a agência.



Citando quatro funcionários do ICE e do Departamento de Segurança Interna, o Post informou que o fracasso da lei de fronteiras na semana passada fez com que os funcionários do ICE considerassem cortar custos, libertando milhares de imigrantes e reduzindo os níveis de detenção em 16.000 – de 38.000 para 22.000.



O Post informou que, de acordo com responsáveis do ICE, o déficit orçamental de 700 milhões de dólares é o maior projetado na história recente da agência. O projeto fracassado tinha alocado US$ 7,6 bilhões para o ICE, de acordo com o Post.



A porta-voz do DHS, Erin Heeter, disse à Forbes em uma declaração por e-mail que o Congresso tem “subfinanciado cronicamente” as atividades do DHS na fronteira.



O ICE não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Forbes.



“Mais recentemente, o Congresso rejeitou imediatamente o projeto de lei bipartidário de segurança nacional, o que colocará em risco as atuais operações de remoção do DHS, colocará ainda mais pressão sobre a nossa já sobrecarregada força de trabalho e tornará mais difícil a captura de fentanil nos portos de entrada”, disse Heeter. “Sem financiamento adequado para CBP, ICE e USCIS, o Departamento terá de reprogramar ou retirar recursos de outros esforços.”



Na terça-feira, a Câmara controlada pelo Partido Republicano votou pelo impeachment do secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, depois que uma votação anterior falhou no início deste mês.



142.580. Este foi o número de imigrantes que o ICE deportou no ano fiscal de 2023, de acordo com o seu relatório anual publicado em 29 de dezembro.



Fonte: Forbes.