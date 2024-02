Biden considera ação executiva para restringir pedidos de asilo na fronteira

A Casa Branca está considerando emitir uma ação executiva para restringir os pedidos de asilo na fronteira entre os Estados Unidos e o México para imigrantes indocumentados, informou a CNN.



Essa manobra lembra uma ação controversa do governo Donald Trump e certamente provocará uma reação feroz dos defensores da imigração e dos progressistas.

A gestão da fronteira entre os EUA e o México é um dos pontos de maior pressão no governo de Joe Biden, à medida que a migração em todo o hemisfério ocidental atingia níveis recordes e resultava na chegada de milhares de migrantes ao país.

A ação que está sendo considerada na Casa Branca parece ser uma extensão de algumas das medidas mais duras do projeto de lei para a fronteira que foi bloqueado pelos republicanos.

Além disso, é outro sinal dos esforços do governo Biden para mostrar que é agressivo na segurança das fronteiras, na véspera das eleições.

Nenhuma decisão foi tomada sobre a ação em consideração, que envolve o uso de uma autoridade conhecida como 212f entre os portos de entrada para tentar reprimir as passagens ilegais de fronteira.

Um funcionário da administração federal observou que o governo avalia frequentemente as ações que podem ser tomadas, mas nem sempre avançam com elas.

Não está claro como a medida em discussão seria executada e o que seria diferente do que foi promulgado durante a administração Trump. Advogados do governo estão analisando a ação, segundo uma fonte.

Um porta-voz da Casa Branca não comentou as ações que estão sendo consideradas.

“O governo passou meses negociando de boa fé para entregar o projeto de lei bipartidário de segurança fronteiriça mais duro e justo em décadas, porque precisamos que o Congresso faça reformas políticas significativas e forneça financiamento adicional para proteger nossa fronteira e consertar nosso sistema de imigração falido”, destacou o porta-voz da Casa Branca Angelo Fernández Hernández em um comunicado.



“Nenhuma ação executiva, por mais agressiva que seja, pode proporcionar as reformas políticas significativas e os recursos adicionais que o Congresso pode fornecer e que os republicanos rejeitaram”, acrescentou..

“Continuamos apelando ao presidente [da Câmara Mike] Johnson e aos republicanos da Câmara para que aprovem o acordo bipartidário para proteger a fronteira”, finalizou.

Biden sugeriu no início deste mês que fecharia a fronteira EUA-México se a legislação sobre fronteira proposta tivesse sido sancionada – adotando efetivamente uma das medidas mais duras incluídas no pacote.

“Se o projeto fosse lei hoje, seria qualificado para ser encerrado agora mesmo enquanto o consertamos”, comentou Biden.

Poder do presidente não é ilimitado



Trump tentou fechar a fronteira sul dos EUA para aqueles requerentes de asilo que atravessassem ilegalmente enquanto estava no poder, invocando disposições da lei de imigração, mas foi impedido pelos tribunais.

Em 2018, Trump tentou usar o 212f, que dá ao presidente ampla autoridade para implementar restrições à imigração para restringir a passagem de fronteira. Mas, em última análise, um tribunal federal de recurso decidiu que a autoridade entra em conflito com a lei de asilo e que a autoridade 212f não a substitui.

O caso, conhecido como East Bay Sanctuary Covenant vs Trump, serviu de exemplo da razão pela qual o presidente está limitado na sua capacidade de encerrar a fronteira. É provável que enfrente desafios legais se a Casa Branca avançar com isso.

“O presidente Biden tem amplos poderes ao abrigo do estatuto de imigração, mas não são ilimitados. A seção 212(f) da Lei de Imigração e Nacionalidade permite que um presidente suspenda a entrada de não-cidadãos que sejam ‘prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos’, mas isso não significa que ele possa simplesmente fechar a fronteira para todos”, explicou Stephen Yale-Loehr, especialista em leis de imigração, anteriormente à CNN.

Funcionários do governo, que enfrentam a diminuição dos fundos para a segurança das fronteiras, também discutiram se a declaração de uma emergência nacional poderia reforçar os fundos, pontuaram duas fontes.

O pedido suplementar da Casa Branca inclui US$ 14 bilhões em segurança para a fronteira, mas permanece parado no Congresso.

