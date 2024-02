7,4 milhões de imigrantes nos EUA são atualmente elegíveis para a naturalização

Os Estados Unidos acolhem mais de 46,1 milhões de imigrantes, de acordo com dados do American Community Survey de 2022. Destes, 7,4 milhões (33,6%) são atualmente elegíveis para a naturalização, com os maiores números residindo na Califórnia (1,9 milhões), Texas (789.500), Nova Iorque (714.200), Flórida (574.800) e Illinois (290.800), estima um relatório da American Immigration Council.



"O acesso à naturalização é importante para uma vida comunitária saudável, conectada e forte. Tornar-se um cidadão americano naturalizado traz benefícios para indivíduos e famílias, conferindo proteção contra a deportação, permitindo maior segurança económica e apoiando o envolvimento cívico ativo em atividades democráticas, como votar e servir em cargos eletivos", explica a American Immigration Council.



Do total de 46,1 milhões de imigrantes, 24,2 milhões, ou 76,6%, já se tornaram cidadãos dos EUA, enquanto cerca de 14,5 milhões não atendem aos requisitos para se naturalizarem.



O relatório define cidadãos “prováveis” naturalizados como aqueles que atendem aos critérios de cidadania, mas, por algum motivo, não passaram pelo processo. "São pessoas que são residentes permanentes de longa duração, que estão aqui há mais de cinco anos [e são] titulares de Green Card, que basicamente cumpriram todos os requisitos”, disse Mo Kantner, diretor sênior de política e pesquisa do conselho ao jornal texano Kera News.







A Flórida é o estado com maior taxa de naturalização dos EUA - (82,7%). Depois estão, em sequência, Virgínia Ocidental (82,1%), Vermont (81,8%) e Nova Jersey (81,7%). Os estados com as taxas de naturalização mais baixas incluem Arkansas (65,3%), Novo México (66,4%), Indiana (70,1%) e Kansas (70,2%).

Os imigrantes mexicanos representam mais de 1 em cada 4 indivíduos elegíveis para naturalização, ou cerca de 2,2 milhões de pessoas. Os outros principais países de origem de imigrantes elegíveis incluem Índia (578.700), China (424.800), El Salvador (229.400) e Cuba (216.000).



As principais línguas faladas entre os imigrantes elegíveis para naturalização são espanhol (43,5%), chinês (4,0%), filipino/tagalo (2,4%), hindi (2,2%) e coreano (1,9%).







Tornar-se cidadão naturalizado cria uma oportunidade para aprofundar o sentimento de pertencimento entre os imigrantes, permitindo-lhes participar mais ativamente na comunidade e nos assuntos cívicos do país.



Em oito estados, incluindo vários estados decisivos, como Arizona, Geórgia e Pensilvânia, o número de não cidadãos provavelmente elegíveis para naturalização é maior do que a margem de vitória nas eleições de 2020.



A obtenção da cidadania – e do direito de voto – não só garante que as vozes dos imigrantes sejam ouvidas na elaboração de políticas dos EUA, mas também promove um sentimento de pertença entre os imigrantes nos Estados Unidos.



Há tempo suficiente antes das eleições gerais deste ano?



O prazo para se registrar para votar nas eleições de novembro, provavelmente uma revanche entre Donald Trump e o presidente Joe Biden, é 7 de outubro. Ainda resta tempo, disse Kantner, mas a janela está se fechando. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, a divisão do Departamento de Segurança Interna que processa os pedidos de cidadania, estão preenchendo os pedidos entre seis e 10 meses após a solicitação do imigrante.



