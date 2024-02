"O que melhoraria o sistema de imigração dos EUA?", questiona pesquisa

O que melhoraria o sistema de imigração dos EUA? Vários americanos foram questionados sobre políticas que possam resolver a situação na fronteira entre os EUA e o México e, consequentemente, a situação interna dos solicitantes de asilo recém-chegados.



A pesquisa do Pew Research Center revelou que metade ou mais dizem que aumentar o número de juízes para processar pedidos de asilo (60%), criar mais oportunidades para as pessoas imigrarem legalmente (56%) e aumentar as deportações de pessoas que estão ilegalmente no país (52%) tornariam a situação melhor.



Situação na fronteira:



- 47% dos americanos dizem que tornar mais fácil para os requerentes de asilo trabalharem legalmente enquanto aguardam uma decisão sobre os seus pedidos melhoraria a situação. Apenas 22% dizem que isso pioraria as coisas.



- 45% dizem que impor penalidades mais severas às empresas caso contratem pessoas que não estão legalmente autorizadas a trabalhar nos EUA levaria a uma melhoria. Apenas 19% dizem que isso pioraria a situação.



Quatro propostas políticas:



- Quando se trata de expandir substancialmente o

entre os EUA e o México, 41% dizem que isso melhoraria as coisas, mas 32% dizem que não faria diferença de qualquer maneira. Uma percentagem menor de adultos (14%) afirma que isso pioraria as coisas e 12% não têm a certeza.



- 38% dos americanos dizem que tornar mais difícil a

aos requerentes de asilo melhoraria a situação, mas 28% dizem que esta proposta pioraria as coisas. Quase dois em cada dez dizem não ter a certeza do impacto que isto teria na imigração, enquanto 15% dizem que não mudaria as coisas.



- 36% dizem que garantir que os requerentes de asilo tenham

quando chegarem aos EUA melhoraria a situação, enquanto 27% dizem que isso pioraria as coisas. Dois em cada dez dizem que não faria muita diferença.



- 35% dos adultos afirmam que o

não teria grande impacto na situação na fronteira entre os EUA e o México. Cerca de um quarto (27%) afirma que isso melhoraria as coisas, enquanto 18% afirma que iria piorar as coisas.



Visões republicanas e democratas sobre propostas de políticas de imigração:



Juízes de imigração adicionais



Por exemplo, três quartos dos Democratas afirmam que aumentar o número de juízes e funcionários para processar os pedidos de asilo melhoraria a situação na fronteira.

Os republicanos estão menos positivos quanto ao impacto potencial de mais juízes. Ainda assim, 47% dizem que isso melhoraria as coisas e apenas 18% dizem que pioraria a situação.

Recursos para proporcionar condições seguras e sanitárias aos migrantes

56% dos Democratas afirmam que melhoraria, enquanto 43% dos republicanos disseram que pioraria a situação migratória.



Estatuto jurídico temporário e elegibilidade de trabalho para requerentes de asilo



Os partidários assumem posições diferentes sobre políticas destinadas a facilitar ou restringir a capacidade dos migrantes de obterem estatuto legal temporário, incluindo elegibilidade para trabalho, enquanto aguardam pelos próximos passos nos seus pedidos de asilo.



Por exemplo, cerca de dois terços dos Democratas afirmam que facilitar aos requerentes de asilo o trabalho legal enquanto aguardam uma decisão sobre os seus pedidos melhoraria a situação fronteiriça. Apenas três em cada dez republicanos dizem o mesmo. Em vez disso, um pouco mais de republicanos dizem que esta política pioraria as coisas (37%).



Propostas para deportar ilegalmente os que estão nos EUA e expandir o muro da fronteira



Os republicanos são muito mais propensos do que os democratas a dizer que o aumento das deportações e a expansão substancial do muro ao longo da fronteira dos EUA com o México melhorariam a situação.



Deportações



Quase oito em cada dez republicanos (77%) dizem que o aumento das deportações de pessoas que estão nos EUA ilegalmente melhoraria a situação na fronteira. Apenas 6% dizem que isso pioraria as coisas e 9% dizem que não faria muita diferença.



Os democratas estão muito mais divididos sobre esta proposta: 30% dizem que o aumento das deportações melhoraria as coisas, enquanto uma percentagem quase idêntica (28%) afirma que iria piorar as coisas.

Cerca de um quarto (23%) afirma que não faria muita diferença, enquanto 19% afirma não ter certeza do impacto que teria.

Muro de fronteira



Há um padrão semelhante nas perspectivas de expansão do muro fronteiriço. Quase três quartos dos republicanos dizem que a expansão do muro melhoraria a situação na fronteira.

Em contraste, apenas 15% dos Democratas dizem que a expansão do muro melhoraria a situação. Cerca de metade (47%) afirma que não teria grande impacto, enquanto cerca de um quarto afirma que pioraria as coisas (24%).



Potenciais impulsionadores econômicos



Penalidades severas para empresas por contratarem pessoas que não tenham status legal de trabalho

Cerca de seis em cada dez republicanos (63%) dizem que impor penalidades às empresas por contratarem pessoas que não são elegíveis para trabalhar nos EUA melhoraria a situação da imigração.

Mas os democratas estão divididos nesta política. Eles têm tanta probabilidade de dizer que penalidades comerciais severas melhorariam as coisas (30%) quanto de dizer que isso pioraria as coisas (27%). Outros 24% dizem que esta proposta não faria muita diferença e 18% dizem não ter certeza.

Mais ajuda econômica aos países de origem dos migrantes



Mas os Republicanos são muito menos propensos do que os Democratas a dizer que o aumento da ajuda econômica aos países da América Central – de onde vêm muitos migrantes – melhoraria a situação.



Apenas 14% dos republicanos dizem que isso melhoraria a situação, enquanto 26% dizem que a pioraria. E 45% dizem que o aumento da ajuda externa não faria muita diferença de qualquer maneira.

Criando mais oportunidades para imigração legal



A maioria dos Democratas (69%) e uma percentagem menor mas considerável de Republicanos (43%) afirmam que a criação de mais oportunidades para as pessoas imigrarem legalmente para os EUA melhoraria a atual situação fronteiriça.



Poucos democratas dizem que a criação de mais opções legais para os migrantes pioraria a situação fronteiriça (8%) ou que não teria muito impacto (10%).



Veja a pesquisa na íntegra aqui.