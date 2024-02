Biden e Trump visitarão a fronteira EUA-México no mesmo dia

O presidente Joe Biden fará uma rara visita à fronteira entre os EUA e o México na quinta-feira, 29, mesmo dia em que o ex-presidente Donald Trump também deverá visitar a fronteira sul.

“Biden viajará para Brownsville, Texas, para se reunir com agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA, autoridades policiais e líderes locais”, disse a Casa Branca em comunicado.



Biden confirmou seus planos após uma reunião de campanha em Nova York na segunda-feira, 26, e disse aos repórteres: “Tenho planejado ir na quinta-feira. O que eu não sabia é que meu bom amigo aparentemente iria embora”, acrescentou, referindo-se a Trump.



Já Trump irá a Eagle Pass, no Texas, que fica a cerca de 330 milhas da parada de Biden, onde se encontrará com autoridades locais e conversará sobre a situação da fronteira, segundo duas fontes familiarizadas com o planejamento de Trump à NBC News.



A tentativa dos dois é de conquistar eleitores sobre o tema migratório, decisivo para as eleições presidenciais de novembro. A secretária de imprensa da campanha de Trump, Karoline Leavitt, disse em um comunicado que a Casa Branca está enviando Biden para a fronteira porque, segundo ela, ele está “perdendo terrivelmente” na corrida de 2024.



Biden não quis comentar se se encontraria com migrantes durante a viagem. O atual presidente visitou a fronteira pela última vez em janeiro de 2023, que foi sua primeira viagem no comando da Casa Branca.



“Ele discutirá a necessidade urgente de aprovar o acordo bipartidário de segurança fronteiriça no Senado, o conjunto de reformas mais duras e justas para proteger a fronteira em décadas”, disse o comunicado. “Ele reiterará seus apelos para que os republicanos do Congresso parem de fazer política e forneçam o financiamento necessário para agentes adicionais da Patrulha de Fronteira dos EUA, mais oficiais de asilo, tecnologia de detecção de fentanil e muito mais”.



Uma pesquisa da NBC News de janeiro descobriu que 57% dos eleitores registrados disseram que Trump cuidaria melhor da segurança da fronteira, enquanto 22% disseram o mesmo para Biden. A mesma pesquisa descobriu que 48% das pessoas disseram que confiariam em Biden para tratar os imigrantes com humanidade, enquanto 31% disseram o mesmo de Trump.

No início deste mês, os republicanos do Senado eliminaram um projeto bipartidário de segurança fronteiriça e ajuda externa cujo principal negociador foi o senador James Lankford, republicano de Oklahoma. Os republicanos finalmente decidiram afundar a legislação após alguma insistência de Trump.



Fonte: NBC News.