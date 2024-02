Como o Medicaid poderia ajudar a cobrir os custos de habitação dos imigrantes

Os estados que lutam para abrigar imigrantes recém-chegados podem ter uma nova maneira de obter ajuda financeira do governo federal: através do Medicaid.



O impulso da administração Biden para que o Medicaid cubra a habitação e outras necessidades sociais surge num momento em que cidades e estados azuis (democratas), sobrecarregados pelo número de imigrantes que chegam da fronteira, exigem mais apoio federal para lhes fornecer abrigo e cuidados.



Mas alguns especialistas já estão céticos sobre se cobrir a habitação através do Medicaid – o programa de saúde para baixos rendimentos financiado conjuntamente pelos estados e pelo governo federal – é a melhor utilização de recursos limitados.



O governo está avaliando um pedido de Massachusetts para que o Medicaid cubra temporariamente a moradia de algumas populações desabrigadas, incluindo imigrantes.



Geralmente, muitos grupos de novos imigrantes não são elegíveis para o Medicaid, mas os refugiados e asilados estão entre aqueles que podem inscrever-se imediatamente se cumprirem outros requisitos de elegibilidade do estado.



A maioria dos imigrantes no sistema de abrigo de Massachusetts são haitianos ou requerentes de asilo de outros países.



Massachusetts pretende cobrir a habitação sob uma isenção especial, mas especialistas dizem que alguns outros estados podem já ter esta autoridade.



“A Commonwealth, tal como outros estados, enfrentou um recente afluxo de imigrantes, incluindo recém-chegados com um estatuto de imigração que lhes dá direito a benefícios completos do Medicaid”, escreveu Massachusetts no seu pedido ao departamento federal de saúde em Outubro.



Massachusetts deseja fornecer até seis meses de assistência habitacional temporária e apoio relacionado para famílias e pessoas grávidas, incluindo imigrantes recém-chegados ao Medicaid.



O estado espera que o plano habitacional e outras mudanças em seu programa Medicaid tragam cerca de US$ 2 bilhões em reembolsos federais, disse um porta-voz dos serviços de saúde estaduais.



A governadora de Massachusetts, Maura Healey, se reuniu com autoridades da Casa Branca na semana passada para discutir o pedido de isenção e continua conversando com autoridades federais, disse um porta-voz de Healey.



O sistema de saúde reconhece cada vez mais como a habitação e a saúde estão interligadas, como parte de um esforço mais amplo para responder às necessidades sociais – como o acesso ao transporte e à alimentação saudável – que afetam o bem-estar de uma pessoa.



Fonte: Axios.