Assassinato por indocumentado na Geórgia vira centro de debate presidencial de 2024

Com um confronto improvisado entre o presidente Joe Biden e uma congressista da Geórgia no discurso do Estado da União de quinta-feira à noite, o assassinato de uma estudante de enfermagem da Geórgia foi ainda mais cimentado como um ponto de encontro político na corrida presidencial de 2024.



Laken Riley, 22 anos, tornou-se o rosto da reforma imigratória para muitos conservadores desde que foi morta enquanto corria em um parque no campus da Universidade da Geórgia, em 22 de fevereiro. Ela morreu devido a um trauma contundente no ataque e não havia conexão entre ela e José Ibarra, 26, um cidadão venezuelano, acusado de matá-la, disse o chefe de polícia da Universidade da Geórgia, Jeff Clark, em entrevista coletiva.



Autoridades de imigração dizem que ele entrou ilegalmente nos EUA e foi autorizado a permanecer. Ele cruzou ilegalmente para os EUA em 2022, disseram as autoridades.



No discurso sobre o Estado da União, Biden ergueu um alfinete com o nome de Riley enquanto a deputada norte-americana Marjorie Taylor Greene gritava da galeria: “Diga o nome dela!”



A imigração emergiu como uma importante questão de campanha, dividindo o país e esgotando os recursos em Nova Iorque, Chicago, Boston e outras cidades depois de os migrantes se estabelecerem lá e em comunidades por todo o país depois de cruzarem a fronteira sul do país. Os republicanos dizem que alguns migrantes com antecedentes criminais não são controlados e são libertados indevidamente nas comunidades, colocando em risco os cidadãos dos EUA. Eles aproveitaram o caso da Geórgia para fazer essas afirmações à medida que as eleições presidenciais de 2024 esquentavam.

A morte de Riley “vai mudar esta eleição tanto quanto qualquer coisa”, disse a senadora norte-americana Lindsey Graham, aliada do ex-presidente Donald Trump, logo após sua morte. “Esse é o pior pesadelo dos pais”, disse a republicana da Carolina do Sul.



Pouco depois do assassinato, Trump postou em seu site de mídia social: “A INVASÃO Fronteiriça do corrupto Joe Biden está destruindo nosso país e matando nossos cidadãos! O horrível assassinato de Laken Riley, de 22 anos, na Universidade da Geórgia NUNCA deveria ter acontecido!” “Ele é um animal que chegou”, acrescentou Trump na estação de rádio WFDF de Michigan.



Fonte: Associated Press.



