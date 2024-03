Texas perde processo contra política imigratória de fronteira de Biden

Um juiz federal rejeitou na sexta-feira, 8, uma ação movida por autoridades republicanas no Texas que buscava encerrar um programa federal que permite a entrada legal de até 30 mil migrantes de 4 países por mês.



O programa foi anunciado em janeiro de 2023 e permite que migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela entrem legalmente nos EUA, desde que tenham um patrocinador financeiro (uma pessoa que será responsável por arcar com suas despesas no país).



Sob o programa, ao abrigo de uma autoridade de imigração conhecida como liberdade condicional humanitária, os migrantes recebem autorizações de trabalho de dois anos.



A administração Biden argumentou que a política desencoraja os potenciais migrantes desses quatro países atingidos pela crise de viajarem para a fronteira entre os EUA e o México e entrarem ilegalmente no país.



No seu processo, o Texas disse que o programa contornou os limites estabelecidos pelo Congresso para os níveis de imigração legal e violou o espírito da autoridade de liberdade condicional, que argumenta que só deveria ser usada de forma limitada.

Mas o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Drew Tipton, decidiu na sexta-feira que o Texas não tinha legitimidade legal para processar a política porque não conseguiu demonstrar que havia “sofrido um prejuízo” devido ao programa. Ele rejeitou o caso sem se pronunciar sobre as alegações do Texas de que a iniciativa federal é ilegal.



Até 8 de fevereiro, mais de 365 mil cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos chegaram ao país sob a política de patrocínio do governo Biden, de acordo com dados internos do Departamento de Segurança Interna obtidos pela CBS News.