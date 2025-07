Governo Trump vai intimar Harvard por dados de estudantes estrangeiros

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (9) que emitirá intimações administrativas à Universidade de Harvard, exigindo informações sobre seus estudantes internacionais. A medida marca mais um capítulo na disputa entre a Casa Branca e a prestigiada instituição, acusada pela administração de permitir que estrangeiros abusem do sistema de vistos estudantis para “promover violência e terrorismo”.

A intimação se refere à participação de Harvard no programa federal que certifica universidades para receber alunos estrangeiros. Em abril, o Departamento de Segurança Interna (DHS) solicitou dados detalhados sobre supostas atividades ilegais de estudantes internacionais. Harvard informou ter entregue os documentos solicitados, mas o DHS considerou a resposta "insuficiente" e suspendeu sua autorização para matricular estrangeiros — decisão que foi posteriormente bloqueada por um juiz federal.

Agora, o governo eleva a pressão com intimações e ameaça outras universidades que se recusem a cooperar. “Se Harvard não vai defender os interesses de seus alunos, então nós vamos”, declarou a secretária do DHS, Kristi Noem.

Em resposta, Harvard disse estar comprometida com a legalidade, mas classificou as ações como "represálias infundadas". A instituição afirma que o governo Trump busca interferir em sua autonomia sobre admissões, ensino e contratações.

Paralelamente, os departamentos de Educação e Saúde também ameaçaram a credencial acadêmica da universidade. As agências notificaram a comissão regional de acreditação, alegando que Harvard violou a Lei dos Direitos Civis ao não proteger estudantes judeus e israelenses contra assédio e discriminação. Secretários do governo acusaram a universidade de falhar com sua missão institucional e prometeram “vigilância contínua”.

Desde o retorno de Trump à presidência, Harvard tem sido alvo de diversas ações federais, incluindo o congelamento de bilhões em contratos e ameaças de perda do status de isenção fiscal. A universidade moveu processos contra o governo em resposta. Uma audiência importante está marcada para 21 de julho.

Fonte: CBS