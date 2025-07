Governo Trump reduz serviços em outros idiomas e dificulta acesso de imigrantes a agências federais

O governo do presidente Donald Trump anunciou uma nova diretriz que limita os serviços multilíngues oferecidos por agências federais dos Estados Unidos, afetando diretamente imigrantes que não dominam o idioma inglês. A medida, publicada pelo Departamento de Justiça nesta segunda-feira (14), orienta órgãos públicos a realizarem um inventário interno de seus atendimentos em outros idiomas e eliminarem gradualmente as “ofertas multilíngues desnecessárias”.

A decisão ocorre após Trump declarar oficialmente o inglês como idioma oficial do país, em decreto assinado em 1º de março. A responsabilidade por manter ou cortar os serviços em outros idiomas, no entanto, ficará a cargo de cada agência federal. Segundo o governo, a mudança busca fortalecer a “unidade cívica” e priorizar investimentos públicos na promoção do domínio do inglês entre imigrantes.

Especialistas e organizações de direitos civis alertam para os impactos negativos da medida, especialmente no acesso à saúde pública e à Justiça. Atualmente, pacientes que não falam inglês com fluência contam com intérpretes durante consultas e procedimentos médicos — um serviço que pode ser descontinuado. A nova diretriz também pode dificultar o preenchimento de formulários, acesso a programas sociais e até mesmo o exercício do voto.

Mais de 26 milhões de residentes nos EUA falam inglês em um nível considerado inferior a “muito bom”, segundo dados do Censo de 2023. Ao todo, 42 milhões de pessoas falam espanhol em casa, sendo que 16 milhões têm dificuldade em se comunicar em inglês. A nova política é vista como mais um retrocesso por defensores de comunidades imigrantes.

Desde o início de sua trajetória política, Trump defende o inglês como base para a integração cultural. Logo após reassumir a presidência em janeiro, ele voltou a retirar a versão em espanhol do site da Casa Branca, como já havia feito em 2017, durante seu primeiro mandato.

