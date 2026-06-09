EUA barram entrada de árbitro da Copa do Mundo vindo da Somália por "preocupações de segurança"

Omar Abdulkadir Artan, árbitro reconhecido pela FIFA e pela Confederação Africana, foi impedido de entrar no país ao chegar em Miami

As autoridades de imigração dos Estados Unidos impediram a entrada do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que estava escalado para atuar na Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada pela agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).

Segundo o órgão, Artan foi considerado “inadmissível” após uma análise de segurança e vetting migratório ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Miami no último sábado, vindo de Istambul.

A FIFA confirmou que o árbitro não poderá participar dos treinamentos nem atuar nos jogos do Mundial. Em comunicado, a entidade afirmou que decisões relacionadas à emissão de vistos e entrada no país são responsabilidade exclusiva do governo anfitrião.

Até o momento, as autoridades americanas não detalharam exatamente quais foram as razões para negar a entrada do árbitro. No entanto, a Somália está incluída na lista de países afetados pelas restrições migratórias impostas pelo governo Donald Trump, sob justificativa de segurança nacional.

Embora a ordem executiva americana preveja exceções para atletas e profissionais ligados à Copa do Mundo, agentes de imigração continuam tendo autonomia para autorizar ou negar entradas caso a caso.

Omar Abdulkadir Artan é considerado um dos árbitros mais respeitados do futebol africano. Ele já atuou em competições internacionais importantes, incluindo a Copa Africana de Nações, e foi eleito árbitro masculino do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025.

A decisão provocou críticas de autoridades esportivas da Somália. Ciise Aden Abshir, assessor do Ministério da Juventude e Esportes do país e ex-capitão da seleção nacional, afirmou que a medida “vai contra o espírito esportivo, a meritocracia e o fair play”.

Os Estados Unidos serão um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá. O torneio acontece em meio ao endurecimento das políticas migratórias americanas, o que já levanta preocupações sobre possíveis impactos para atletas, árbitros, dirigentes e torcedores estrangeiros.

Além do caso do árbitro somali, autoridades iranianas também relataram dificuldades para obtenção de vistos relacionados ao torneio.

Fonte: CBS