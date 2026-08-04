Ativistas pedem que Miami rompa acordo com o ICE e dizem que imigrantes vivem com medo

Grupos de defesa dos imigrantes pressionam a cidade a encerrar o acordo 287(g), que permite a colaboração entre policiais locais e agentes de imigração em operações de deportação.

Ativistas de imigração pediram nesta segunda-feira que a cidade de Miami encerre seu acordo 287(g) com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, o ICE. Segundo os manifestantes, as operações de deportação têm criado um clima de medo entre as comunidades imigrantes.

O acordo 287(g) permite que agentes de polícia locais sejam treinados e autorizados a auxiliar o ICE em ações relacionadas à imigração. Na Flórida, o governo estadual pressionou cidades e condados a adotarem esse modelo de cooperação.

Atualmente, apenas dois policiais do Departamento de Polícia de Miami atuam como apoio ao ICE, mas ativistas afirmam que qualquer participação já é motivo de preocupação.

“Se não for agora, quando será? Quando famílias estiverem sendo separadas? Precisamos acabar com esse acordo”, afirmou Laura Munoz, da organização Florida Student Power, durante uma coletiva em frente à prefeitura de Miami.

O fim do Status de Proteção Temporária (TPS) para haitianos e venezuelanos também foi destaque no protesto. Representantes comunitários disseram que milhares de pessoas estão enfrentando incertezas sobre seu futuro.

“As pessoas estão vivendo com medo, em um limbo legal, sem saber exatamente o que fazer. Não precisamos aumentar esse sofrimento”, declarou Candice Mondesir, da Câmara de Comércio Haitiano-Americana.

O tema também foi debatido pela comissão da cidade. O comissário Rolando Escalona se emocionou ao falar sobre sua esposa, que possui residência legal nos Estados Unidos, mas ainda não é cidadã americana, e teme uma possível deportação.

“Todos devem seguir a lei, mas não é isso que estamos vendo agora. Acho que estamos indo longe demais”, afirmou Escalona.

Ativistas acusam o ICE de prender pessoas comuns, e não apenas criminosos perigosos, como prometido pelo governo Trump. Segundo eles, o medo também estaria fazendo moradores evitarem denunciar crimes à polícia.

O chefe da Polícia de Miami, Edwin López, afirmou que o departamento não quer que a comunidade veja os policiais como uma ameaça. Ele disse que os agentes de Miami só ajudaram o ICE em casos envolvendo pessoas procuradas por crimes.

A prefeita de Miami, Eileen Higgins, declarou apoio à revisão do acordo 287(g). Durante sua campanha, ela já havia defendido que a cidade reconsiderasse o pacto e afirmou que pretende assinar rapidamente uma proposta legislativa caso ela chegue à sua mesa.

Fonte: NBC

