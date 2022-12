Professor acusado de abusar de alunas autistas na escola em Broward é preso

Um auxiliar de professor acusado de abusar de alunas autistas é preso em Pembroke Pines, na Flórida. O homem foi acusado de "tocar de forma inadequada" pelo menos duas alunas com deficiência mental na escola West Broward High School. Os investigadores estão procurando possíveis vítimas adicionais.

De acordo com um relatório de prisão, John Harrison Smith, de 53 anos, foi pego em flagrante por um monitor de segurança do campus. O relatório afirma que em 13 de dezembro, Smith estava na sala de cardio da escola com vários alunos da ESE quando o monitor notou as alunas pela janela da porta enquanto patrulhava o campus. Depois de entrar na sala, o guarda testemunhou Smith “deitado em cima” de uma aluna, disse a polícia.

O guarda disse aos investigadores que a vítima estava deitada no chão com a cabeça apoiada nas mãos, sob o queixo, enquanto olhava para um jogo ou vídeo em seu telefone no chão, enquanto Smith deitava nas costas dela, afirma o relatório. O relatório afirma que quando Smith e o segurança fizeram contato visual, ele saiu de cima da garota. Depois que o segurança avisou dois seguranças sobre o ocorrido, os dois foram até a sala de cardio para retirar a menina, afirma o relatório. Ao entrar, os guardas viram Smith encostado em uma parede diferente, com uma segunda garota com as nádegas “pressionadas contra a parte frontal (virilha) do réu”, segundo o relatório.

Ambas as meninas, de 14 e 15 anos, têm autismo e têm problemas de desenvolvimento, com “habilidades limitadas de comunicação verbal”, disse a polícia, que prendeu Smith por três acusações de abuso sexual de uma vítima com menos de 16 anos, duas acusações de conduta obscena e lasciva por uma figura de autoridade e duas acusações de conduta obscena.

Smith estádetido sem fiança na Broward Main Jail. De acordo com as Escolas Públicas do Condado de Broward, Smith trabalha no distrito desde 2019. Em uma mensagem aos pais informando sobre a prisão, o diretor da West Broward High School, Brad Fatout, disse que os administradores do distrito estão "cooperando totalmente" com a investigação policial e disse que Smith foi removido da escola e longe dos alunos.

Fonte: Local 10