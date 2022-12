TV Brasil estreia produções seriadas neste fim de semana

A apresentadora dirige veículos de diversas modalidades do automobilismo no programa para a telinha do canal público. Suzana se aventura ao pisar no acelerador em categorias como motovelocidade, Fórmula Vee, kart e motocross. O seriado da Medialand tem direção de Carla Albuquerque.

A experiente Suzane Carvalho mostra disposição ao assumir o volante com firmeza, circular pelos boxes com naturalidade e levar ao público histórias de suas mais de quatro décadas nas pistas. Ela compartilha conhecimento sobre os principais campeonatos e conta os bastidores das competições. Outro tema são os desafios dos treinos e as estratégias que precedem as provas para tirar o melhor desempenho do veículo.

A primeira edição ressalta as emoções da Superbike Brasil que figura entre os cinco maiores eventos de motovelocidade do mundo. A produção tenta seguir a ligeira Suzane Carvalho correndo com a Honda CBR 500R.

Ficha Técnica - Tunadas

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Ano: 2019

País de origem: Brasil

Episódios: 10

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: Livre

Receitas Brasil – sábado, dia 10/12, às 12h30

Na série Receitas Brasil, a chef de cozinha Letícia Massula apresenta a culinária nacional através de receitas típicas e releituras modernas das iguarias mais tradicionais do país. O ensino de saborosas dicas para um menu diversificado vai ao ar na programação da

aos sábados, na hora do almoço, às 12h30.

Durante o preparo, a cozinheira recebe convidados especiais para um bate-papo e troca de informações gastronômicas. A série é um prato cheio para quem gosta de boa comida com um toque brasileiro. Ao todo, a produção da Medialand com direção de Carla Albuquerque tem 24 edições de 25 minutos.