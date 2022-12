EBC conquista certificação de governança IG-Sest pela quarta vez

Pelo quarto ano consecutivo, nesta quarta-feira (14), a

(

) foi reconhecida com nível 1 na 6ª Certificação do Indicador de Governança IG-Sest. O instrumento de avaliação das empresas estatais federais verifica o cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. Nos primeiros dois ciclos, a

ficou no nível 2. A empresa foi classificada com um dos níveis mais altos ao obter a nota 9,68 na análise do índice.

“Hoje foi um grande dia pra

, mostrou que a gente pratica as boas práticas de governança na

”, disse o diretor-presidente da

, Glen Valente. “Hoje o nível da

é igual ao do Banco do Brasil, igual ao da Caixa Econômica Federal, de grandes empresas que têm departamento gigantescos só para cuidar disso. A gente na

pratica isso no nosso dia a dia. Ou seja, hoje foi só a celebração, mas mostra que a gente todo dia está fazendo isso, a gente está cumprindo as boas práticas de governança. Por isso que a gente foi bem colocado no nível 1”, destacou.

Indicador de Governança IG-Sest

A 6ª Certificação do Indicador de Governança IG-Sest avaliou 55 estatais, sendo 43 de controle direto e 12 subsidiárias. Dentre as estatais avaliadas, 14 foram classificadas no grau de governança de nível 1 e outras 14, no nível 2.

As demais não receberam classificação. As empresas classificadas no nível mais alto obtiveram notas de 8,06 a 10, calculadas conforme metodologia prevista no regulamento. Com foco na promoção da equidade, diversidade e responsabilidade ambiental, o ciclo atual foi aprimorado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), passando a incorporar, além de parte dos aspectos já avaliados nos ciclos anteriores, recomendações e diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e boas práticas de governança coorporativa.

Participaram da Comissão de Avaliação do IG-Sest, servidores da Sest e, como membros independentes, representantes da Brasil Bolsa Balcão (B3); da Fundação Dom Cabral (FDC); da Fundação Getúlio Vargas (FGV); do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da Universidade de Brasília (UnB).

Sobre a EBC

A

(

) é uma empresa pública federal que possui um conglomerado de mídia no Brasil, tendo sido criada em 2007 para prestar serviços de radiodifusão pública e gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais, além da Agência Brasil.

Saiba quais são as outras empresas federais que também obtiveram a certificação:

Nível 1

BASA - Banco da Amazônia

BB - Banco do Brasil

BB Seguridade

BBTS - BB Tecnologia e Serviços

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CAIXA - Caixa Econômica Federal

CAIXA Seguridade

CMB - Casa da Moeda do Brasil

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social





EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro

Nível 2

BB CONSÓRCIOS

BNB - Banco do Nordeste do Brasil

CAIXA CARTÕES

CDC - Companhia Docas do Ceará

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

EMGEA - Empresa Gestora de Ativos

EPL - Empresa de Planejamento e Logística

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos

HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre

NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados

SPA (CODESP) - Santos Port Authorithy

TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil

TRENSURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre

VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias