Artesãos indígenas expõem trabalhos no Museu da Língua Portuguesa 

Neste sábado (17), o Museu da Língua Portuguesa vai abrigar a Feira Luz Criativa Edição de Natal. Com entrada gratuita, a feira abrigará cerca de 20 expositores que vão expor e comercializar seus produtos. Entre os expositores, há artesãos que são do território dos povos originários do Xingu e da região central de São Paulo.

Segundo o museu, estarão à venda produtos como roupas, acessórios, pulseiras e adereços, muitos deles característicos da moda africana e indígena.

Além disso, a feira terá um espaço para a gastronomia. O projeto Pão do Povo da Rua, por exemplo, vai vender seus tradicionais biscoitos e sonhos. O Quitutes da Si vai oferecer acarajé, com opções também veganas, abará e empadas. E o coletivo MMLJ Mauá comercializará bebidas.

Também haverá shows, danças e desfiles. Às 11h, por exemplo, haverá uma apresentação de dança e de cantos de indígenas do Alto Xingu. Em seguida, às 12h, haverá um desfile-manifesto de adornos e de roupas desenvolvidas com grafismos do povo Kamayurá, assinados por Patrícia Naiara Kamayurá.

A programação cultural se completa com apresentações musicais do Pagode na Lata, do cantor Nelson D e da cantora Sandra Fidalgo.

A feira tem entrada gratuita e ocorre no saguão e Pátio B do Museu da Língua Portuguesa, entre as 10h e as 17h. O museu fica localizado na Estação da Luz, no centro da capital paulista.