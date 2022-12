Pelé, o Rei do Futebol, morre aos 82 anos

O esporte perdeu seu rei. Aos 82 anos, vítima de um câncer no cólon, morreu nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, Pelé, o Atleta do Século.



O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.



Edson Arantes do Nascimento escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida.

Pelé nasceu em Três Corações, em Minas Gerais. Ainda pequeno, foi para Bauru, interior paulista. De lá, rumou para Santos. E logo conquistou o mundo. Os gols, dribles e jogadas viraram marca registrada de um atleta único, que se transformou na representação do futebol-arte, do futebol brasileiro. Em campo, ganhou o status de gênio, imortal, de rei. De Rei do Futebol. De Atleta do Século. Um astro que nasceu para elevar o esporte brasileiro. Curiosamente, fez um drama nacional (a perda da Copa do Mundo de 1950) virar uma promessa. E não deu felicidade apenas ao pai, mas a todo um país.

Polêmicas e Vida Pessoal

Acostumado a driblar seus adversários dentro de campo, Pelé não conseguiu evitar as polêmicas fora dele. Ao longo de sua carreira, o melhor jogador da história lidou com alguns momentos turbulentos. Como foi o caso do seu relacionamento com a apresentadora Xuxa.

Ela conta que Pelé desistiu do namoro entre eles após descobrir que ela era virgem: "Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser meu primeiro homem", disse ela em seu livro Memórias. No entanto, tempos depois e com a tal questão resolvida, o namoro foi reatado e durou cerca de seis anos.

Ainda segundo Xuxa, partiu dela a decisão de terminar o relacionamento após descobrir diversas traição do então atleta: "Ele me falava: 'O Pelé precisa sair hoje'. E nessas eu era traída loucamente. Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal: 'As mulheres querem ficar com o Pelé', diz ela abertamente em sua bibliografia.

O Rei do Futebol também se envolveu em polêmicas com o ex-jogador Diego Maradona. O ídolo argentino estimulava uma rivalidade com Pelé e afirmava ter sido o melhor jogador de todos os tempos. O Pibe costumava utilizar um tom pejorativo e chamar o Rei do Futebol de "El Negro". Tal declaração, rendeu críticas a Maradona, que foi acusado de racismo.

Em 2010, quando era técnico da seleção da argentina, Maradona disse que o brasileiro deveria voltar ao museu: "Eu já ganhei dele a preferência das pessoas. Ele que volte ao museu. Como não trabalha, não faz nada, então insiste em falar de mim. Quer uma briga. Ele nem pode entrar na concentração do Brasil".

As declarações foram feitas após Pelé afirmar que o argentino não seria um bom treinador. Para o Rei do Futebol, Maradona não era um bom exemplo para os argentinos devido os seus problemas dentro e fora de campo com substâncias proibidas.

Apesar da "guerra" entre os dois, tudo parece ter sido resolvido e a dupla prometeu acabar com as brigas e deixar a rivalidade de décadas. Recentemente, quando Pelé se submeteu a um procedimento cirúrgico, Maradona postou uma foto desejando força ao brasileiro é o chamando de "Rei".

"Gostaria de agradecer ao Pelé por estar aqui conosco. Gostamos muito dele e sabemos quem foi e quem sempre ele será. Pelé é bem-vindo à nossa família. Sem mais brigas, te prometo", disse o argentino durante um evento em 2016.

Outra polêmica que Pelé se envolveu no futebol foi em relação a Romário. Após ter sido aconselhado pelo Rei do Futebol a encerrar a sua carreira, o ex-atacante campeão do mundo com a seleção brasileira criticou Pelé e afirmou que o tricampeão do mundo "calado era um poeta".

O Rei também se aventurou na política. En 1995, foi ministro do Esporte (ficou no cargo até 1998). A Lei Pelé (mudança na legislação sobre vínculo de jogador com clube) é criticada até hoje.

Pelé teve sete filhos. Um deles, Edinho, defendeu o Santos. Curiosamente, foi goleiro. Atualmente, Edinho vive um drama: foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas e agora recorre da sentença.

Outra polêmica de Pelé foi quanto a uma filha fruto de uma relação extraconjugal. Ele foi obrigado judicialmente, depois de uma longa batalha, a reconhecer Sandra Regina Machado como filha. Ela faleceu em 2006, vítima de câncer.