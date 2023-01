Turistas se preparam para virada do ano em Copacabana

Milhares de turistas já aguardam com ansiedade a chegada do réveillon em Copacabana. Depois de dois anos sem shows na beira da praia, finalmente a festa contará com palcos onde se apresentarão artistas consagrados. Apesar do tempo nublado desta quinta-feira (29), o programa dos visitantes era passear pelo calçadão da orla e garantir fotos em frente ao palco principal.

“Viemos para ver o réveillon do Rio do Janeiro e principalmente o Zeca Pagodinho. É a primeira vez nossa aqui no Rio. Graças a Deus nós vamos poder contemplar essa loucura, essa felicidade”, disse Vanderlei Augusto, que veio de Porto Alegre, juntamente com a esposa, Vera Prates: “Esta cidade é maravilhosa mesmo. Não vejo a hora de ver os shows. Está ficando muito bonito o palco. Vai ser espetacular mesmo”, disse Vera, que é escritora.

O palco principal foi montado na areia, em frente ao hotel Copacabana Palace, de onde os artistas chegarão, através de uma passarela provisória especialmente construída sobre a Avenida Atlântica. Além de Zeca Pagodinho, está prevista a apresentação de Iza, Alexandre Pires e bateria da Grande Rio. Em outro palco, em frente à Rua Santa Clara, as atrações serão: Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil, bateria da Beija-Flor e DJs.