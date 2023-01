Seis governadores do Nordeste tomaram posse pela manhã

Até agora, seis chefes dos nove estados da Região Nordeste já assumiram o cargo para os próximos quatro anos. As primeiras cerimônias de posse ocorreram por volta das 8h e foram dos governadores do Maranhão, Carlos Brandão (PSB); da Bahia, o primeiro governador indígena, Jerônimo Rodrigues (PT), e do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

As cerimônias foram conduzidas pelas assembleias legislativas de cada estado. Um pouco depois, por volta das 9h, foram realizadas as posses no Ceará, de Elmano de Freitas (PT); e no Rio Grande do Norte, de Fátima Bezerra (PT), reeleita no primeiro turno. Um pouco depois, às 10h, na Paraíba, foi a vez de João Azevêdo (PSB), também reeleito, assumir o cargo.

Essas seis cerimônias foram relativamente breves, mas alguns governadores, como Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, aproveitaram para anunciar mais nomes para o secretariado estadual. Já governadores, como Carlos Brandão, no Maranhão, afirmaram que a equipe das pastas só ficará completa no final de fevereiro.

Após a posse, os novos governadores receberam honras militares e fizeram a revista nas tropas estaduais. Todos os seis recém-empossados viajam para acompanhar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, agora à tarde, em Brasília.

Três governadores do Nordeste tomam posse agora à tarde. A partir das 14h, o governador reeleito, Paulo Dantas (MDB), assume em Alagoas. Logo depois, a primeira governadora eleita em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), toma posse; e Fábio Mitidieri (PSD), assume em Sergipe. Esses dois últimos, a partir das 15h.