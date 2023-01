Rádio Nacional apresenta produção em homenagem ao Rei Pelé

Parceria com Garrincha e milésimo gol

A programação especial da rádio pública resgata entrevistas de Pelé sobre a dupla com outro gênio que fez história no futebol brasileiro: Garrincha, o Anjo das Pernas Tortas.

O tributo também apresenta depoimento do parceiro de Pelé na Seleção Brasileira que nunca perdeu com os dois atletas juntos em campo. O programa aborda o duelo entre o Santos, de Pelé, e o Botafogo, de Garrincha, nos anos 1960.

Pelé marcou o milésimo gol da carreira ao converter um pênalti, pelo Santos, em novembro de 1969, no Maracanã, contra o Vasco, seu time de coração. A Nacional recorda a transmissão do célebre feito e as palavras do atacante após balançar as redes sobre as crianças do Brasil.

Após uma série de conquistas, a despedida de Pelé dos gramados foi em um jogo do seu então time, o Cosmos, dos Estados Unidos, contra o Santos, em 1974. Figura pública, Pelé foi reconhecido com diversos títulos na sua vida após pendurar as chuteiras.

A produção ainda traz entrevistas com representantes de entidades esportivas como Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF); e Giovanni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Paulo Wanderley lembra da gestão de Pelé como Ministro do Esporte, entre 1995 e 1998, quando revolucionou o incentivo à prática e financiamento do esporte olímpico a partir da chamada Lei Pelé. Ednaldo Rodrigues também enaltece o astro pela vida e obra de Pelé, assim como Giovanni Infantino, da Fifa, que propôs um estádio em cada país com o nome do Rei do Futebol.

#VemOuvir

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela da

. As faixas musicais da programação trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional está no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfil "Rádio Nacional". Os fãs podem ouvir podcasts e novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os locutores buscam essa integração durante a programação da Nacional.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da

é uma das realizações que marcam os últimos anos. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em 2021, presença em outras três capitais brasileiras, na chamada banda estendida.

Serviço

Especial Pelé – domingo (8), ao meio-dia, na

