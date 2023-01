Partituras, da TV Brasil, exibe apresentação do XI Encontro de Tenores

A edição inédita do programa Partituras mostra o XI Encontro de Tenores do Brasil neste domingo (8) para segunda (9), à 0h30, na

. Gravado em novembro, no Teatro Amazonas, em Manaus, pela TV Encontro das Águas, que integra a

, o especial pode ser visto no app TV Brasil Play.

O evento reuniu personalidades do canto erudito nacional e internacional. Um dos convidados foi o chileno Léon de la Guardia. O artista tem carreira na Europa e se apresenta em grandes teatros do mundo.

O encontro teve ainda performances de diversos nomes da cena brasileira do canto lírico. A produção reúne tenores de grande reputação no país e no exterior como o próprio idealizador do projeto, o amazonense Miquéias William.

Além do anfitrião, participaram o tenor paulista Richard Bauer, o gaúcho Juremir Vieira e o baiano Carlos Eduardo Santos. Campeão do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas, promovido pela Companhia de Ópera de São Paulo, o artista nordestino se apresenta no Encontro de Tenores como parte da premiação.