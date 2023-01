Blocos de carnaval tomam ruas do centro do Rio neste domingo

Vestida de malévola, a aeroviária Karina Soares, de 33 anos, estava muito feliz de voltar às ruas. Amante de carnaval, esta é a primeira vez que ela e o marido, o empresário Artur Oliveira, de 43 anos, levam os filhos para a festa. Núbia, de 2 anos, saiu vestida de circense e Kalel, de 1 ano, de dinossauro dormia tranquilo no carrinho.

“A gente ama carnaval. No último, eu estava gravida da Núbia. Então, desde 2020 a gente não curte nada de carnaval. A gente estava super na expectativa de curtir alguma coisa e encontro dos blocos é o que abre o carnaval no Rio”, diz.

Teve também quem veio de longe. O economista chileno Felipe Vial, de 30 anos, veio passar o fim de semana no Rio de Janeiro para a despedida de solteiro de dois amigos de escola. “Hoje pegamos o início do carnaval e gostamos muito, porque é democrático, tem todas as idades, todas as classes sociais dançando juntas. A pessoas são inclusivas, tem todos os corpos e sexualidades, tudo é bem-vindo no carnaval, todos se juntam e celebram a vida. A América Latina é o melhor lugar de festa do mundo”, disse o economista.

A aposentada Araci Dutra, de 75 anos, aproveitou o início dos festejos para comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Com faixa vermelha, adesivos de campanha e com uma bolsa, com rostos de mulheres como a pintora mexicana Frida Kahlo, a filósofa, escritora e ativista estadunidense Angela Davis e a cantora argentina Mercedes Sosa, ela estava emocionada. “É muita emoção que estamos sentindo. Nosso país vai ser reconstruído. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Estou na luta desde os tempos de ditatura e não quero que ditadura volte”, afirmou.

Vestida de onça, a vendedora Gracielia Nascimento, de 52 anos, estava animada para retomar as vendas de bebidas. “Estou achando que está bom, estão meio fracas as vendas, mas está pingando. Estava bem complicado [nos últimos anos], mas agora vai melhorar, com fé em Deus, todo mundo vai ganhar seu dinheirinho. Vamos nos divertir e voltar ao que era antes”, diz, e logo a entrevista foi interrompida para que foliões pudessem comprar caipirinhas.