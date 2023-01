1.200 bolsonaristas são retirados de acampamento e detidos pela Polícia do Exército em Brasília

Cerca de 1.200 bolsonaristas foram detidos no Quartel General do Exército em Brasília (DF), na manhã desta segunda-feira (9), em uma operação que desmonta o acampamento dos apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Cerca de 30 ônibus estão retirando os apoiadores do ex-presidente do QG e os levando até a Polícia Federa (PF).

A medida acontece depois que ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou a desocupação total e imediata de acampamentos bolsonaristas das imediações de QG's em todo o Brasil. O ministro também ordenou prisão em flagrante aos bolsonaristas.



A operação está sendo realizada pelas Polícias Militares do DF e pela Polícia do Exército.

A TV Globo apurou que cerca de 1,2 mil pessoas já foram retiradas e estão nos veículos. O grupo foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde os radicais devem passar por uma triagem.



Após o reforço, grupos de bolsonaristas começaram a deixar o local espontaneamente. As forças de segurança também retiraram barracas que foram montadas pelos radicais.



O grupo estava no local desde o segundo turno das eleições, e não aceitava o resultado do pleito. O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que armou um explosivo perto do Aeroporto de Brasília na véspera de Natal, disse em depoimento que o plano foi montado no local e contou com a participação de outros acampados.

Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, a operação deve ser realizada pelas Polícias Militares dos Estados e DF, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário. A decisão deve ser efetivada e auxiliada tanto pelo governador do DF quanto pelo comandante militar do QG.



Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8). Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do Congresso.

Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Os bolsonaristas radicais também alcançaram a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto, onde depredaram os espaços, além do STF.

Com informações do G1.