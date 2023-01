Em 24 horas, Brasil registra 41 mil novos casos e 68 mortes por covid

Estados

São Paulo lidera o ranking do número de casos, com 6,35 milhões, seguido por Minas Gerais (4,10 milhões) e Rio Grande do Sul (2,92 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (159,7 mil). Em seguida, aparece Roraima (181,4 mil) e Amapá (183 mil).



São Paulo também lidera o ranking de óbitos em decorrência de covid-19, com 177.740, em seguida vem o Rio de Janeiro (76.562) e Minas Gerais (64.590). O menor número de mortes está no Acre (2.041), Amapá (2.166) e Roraima (2.180).

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 499,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 181,6 milhões com a primeira dose e 164,1 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas. Outras 102,7 milhões já receberam a primeira dose de reforço e 40,6 milhões já foram vacinadas com a segunda dose de reforço.