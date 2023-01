Chuva forte atinge o Rio e cidade entra em estágio de mobilização    

A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, após uma forte chuva atingir o município na noite de hoje (12). Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva já atuam sobre a zona oeste da cidade e outros se formam sobre a Baixada Fluminense, próximos à zona norte, ganhando intensidade.

Além disso, permanecem as condições atmosféricas para rápida formação de outros núcleos de chuva sobre a cidade e seu entorno nas próximas horas. Há previsão de pancadas de chuva, acompanhadas de raios.

O Alerta Rio registrou chuva forte nos bairros de Laranjeiras, Santa Teresa, Urca e Jardim Botânico na zona sul, além de Campo Grande, Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. A recomendação é que os moradores destes bairros evitem se deslocar e, se possível, permaneçam abrigados.

De acordo com a meteorologia, o clima permanecerá sendo influenciado por áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, em conjunto com o calor e a elevada umidade.

Ao longo do dia, o céu esteve predominantemente nublado e não houve registro de chuva ao longo do período. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis, com mínima registrada de 20,8°C, às 2h da madrugada, na estação Alto da Boa Vista, e máxima de 34,7°C, às 13h15, na estação São Cristóvão.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.