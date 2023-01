Temporada de cruzeiros movimentano Píer Mauá, no Rio de Janeiro

A temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro movimenta o Pier Mauá, neste início de ano. Até o dia 28 deste mês, o terminal receberá oito navios, sendo três internacionais: Arcadia, Seven Seas Voyager e Aurora.

O Costa Firenze chega hoje, vindo de Ilhéus, e às 16h30 segue rumo a Santos. O mesmo navio retorna dias 21 e 28 fazendo o mesmo itinerário. Também neste sábado, o MSC Seaview chega no terminal com mais de cinco mil pessoas. A embarcação também retorna ao Pier Mauá nos dias 22 e 28 de janeiro.

Dia 16 é a vez do Costa Fortuna que retorna no dia 24. Já no dia 18 o terminal estará com os navios MSC Musica que volta dia 27, e os internacionais Arcadia e Seven Seas Voyager que pernoitam até o dia seguinte.

A temporada começou no dia 28 de outubro do ano passado e vai até 17 de abril de 2023, com a previsão de trazer mais de 500 mil pessoas durante o período. Ao todo serão 36 gigantes, sendo 25 navios internacionais e 11 nacionais. Destes, nove atracarão pela primeira vez no Rio de Janeiro. Até o final da temporada estão previstas 86 escalas nacionais e 34 internacionais.

Testagens para covid-19

Pensando na comodidade e segurança dos passageiros, o Pier Mauá oferece testagem para covid-19 em suas instalações. Os exames não são gratuitos e, para melhor planejamento e tranquilidade, as testagens poderão ser adquiridas antecipadamente por um preço diferenciado através das agências de viagens.

Essas medidas adicionais que estão sendo tomadas foram estabelecidas pelas companhias marítimas, com base no atual protocolo de saúde e segurança para a temporada 2022/2023 na América do Sul, definido e aprovado pelas autoridades sanitárias e de saúde.

Título da matéria alterado às 10h07. A temporada de cruzeiros começou em outubro e não hoje.