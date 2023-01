Rio: Comlurb antecipa ação de conscientização de banhistas sobre lixo

A Comlurb antecipou para amanhã (18), às 9h, o início de uma ação de conscientização do projeto Praia Limpa para intensificar, junto aos banhistas, como deve ser feito o descarte de lixo nesses locais.

O lançamento da campanha será próximo à Pedra do Leme, na zona sul da cidade com o grupo Chegando de Surpresa, composto por garis que usam a música e a dança para orientar os banhistas. O famoso gari Renato Sorriso, querido entre os cariocas, compõe o grupo.

A ação foi antecipada em razão da grande quantidade de resíduos e sujeira recolhidos no último fim de semana, que chamou a atenção da Comlurb. Ao todo, no sábado (14) e domingo (15), foram retiradas das praias mais de 610 toneladas de resíduos.

Segundo a companhia, esse volume é quase o dobro do coletado em um fim de semana típico de verão, em torno de 350 toneladas. Para a Comlurb, isso demonstra que “muitos cariocas e turistas não fizeram o dever de casa dando o destino correto ao lixo”.

O reforço no serviço de limpeza vem sendo feito pela companhia desde dezembro, com a operação Praia Limpa, que todo ano durante o verão amplia o número de garis e os turnos de trabalho.

Em mais uma ação para incentivar o descarte adequado, a Comlurb aumentou a quantidade de contêineres – apenas na zona sul, foram instalados mais mil. “A contribuição dos frequentadores para a manutenção da limpeza da praia é essencial”, disse a companhia.

Ações semanais

A partir de amanhã, até o fim do verão, as ações de conscientização do Praia Limpa serão semanais em diferentes pontos da cidade, entre quinta-feira e sábado. Na quinta (19), a ação ocorre nos postos 9 e 10, em Ipanema.

Na sexta-feira (20), feriado do padroeiro da cidade, São Sebastião, a equipe vai para o Arpoador. A ação nesta semana se completa no sábado, nos postos 11 e 12 no Leblon.

As próximas praias previstas para receber a conscientização são as da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, de Barra de Guaratiba, na zona oeste; da Ilha do Governador, na zona norte; e de Copacabana, na zona sul.

A Comlurb disse que “está aberta a parcerias para viabilizar brindes que sejam incentivos ao descarte correto, como sacolas retornáveis e sacos biodegradáveis”.

O trabalho da Comlurb se estende ao longo dos 56 quilômetros de praias da capital. Conforme a companhia, o reforço nas ações conta com 600 garis por dia, que trabalham em até três períodos, incluindo a noite e madrugada, para que as praias fiquem sempre limpas.

Para melhorar a coleta, o serviço passou a contar com novos tratores de praia com equipamento acoplado “para peneirar e revolver a areia, realizando uma limpeza mais minuciosa, fazendo a higienização e contribuindo para reduzir ainda mais as impurezas, chegando a alcançar 20 centímetros de profundidade”.

Além de ajudar na prevenção de microorganismos, o revolvimento retira resíduos de menor tamanho. “Há seis anos que o equipamento não era usado na limpeza das praias. Com a aquisição deles a Companhia volta a ter o padrão de limpeza de praias que existia até 2016”, completou.