Evento doará tatuagens de segurança para pessoas com doenças crônicas

Na sexta-feira, das 12h às 22h, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente, mediante a doação de dois quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Parte dos alimentos arrecadados será doada para a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Outra parte será doada para o fundo social da cidade, que tem instituições cadastradas para receberem os alimentos.

Crianças do projeto Mangueira do Amanhã participarão da abertura oficial da Tattoo Week Rio. O projeto terá ainda uma loja para venda de souvenirs aos visitantes, com o intuito de geração de renda.

O encontro ocorre no Centro Sul América, atual Espaço Mag, na Cidade Nova, região central do Rio. Nos dias 21 e 22, no mesmo horário, os ingressos poderão ser adquiridos pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-edicao-rio-de-janeiro-2023 ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30 (ingresso social com doação de um quilo de alimento não perecível) a R$ 120 (combos). Os combos incluem camiseta e copo alusivo ao encontro, além de uma tatuagem gratuita que a pessoa poderá escolher em um caderno pré-estabelecido. “São tatuagens de até cinco centímetros e têm uma opção muito grande”, informou Esther.

A Tattoo Week Rio terá 250 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam 2.500 expositores, além de área gastronômica, espaço lúdico para crianças com educadores, espaço fitness e estacionamento. “É um evento para a família”, disse a diretora-presidente. Mais de mil tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo apresentarão seus trabalhos para o público, bem como as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos.

Convenção

Haverá também concurso da Miss e Mister Tattoo, que elegerá a mulher e o homem mais tatuados e será realizado concurso com 22 categorias de tatuagens. O ganhador vai representar o Brasil na Convenção de Tatuadores, em Nova York (EUA). Esther revelou que a meta, para 2024, é ampliar o total de vencedores, para levar um maior número de profissionais para representar o Brasil na convenção norte-americana.

Outra novidade desta edição é a participação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que irá recolher materiais reciclados que forem gerados no período do evento, como vidros e latas, para serem doados a cooperativas de catadores. “É o primeiro ano que nós vamos fazer essa ação, que é superimportante”. Maiores informações podem ser obtidas no site do evento e no Instagram @tattooweek.