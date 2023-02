Polícia vai apurar se houve negligência em caso de naufrágio no Rio

Em nota, a Marinha do Brasil informou que a A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro enviou uma equipe de Busca e Salvamento ao local para averiguações, assim que tomou ciência do acidente. De acordo com informações atualizadas, a embarcação contava com 14 tripulantes. As buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com a Marinha, que está prestando apoio logístico com o aviso de patrulha Albacora e a lancha de apoio ao ensino e patrulha Xaréu.

Segundo a Capitania dos Portos, não foi verificado indício de poluição hídrica no local, e um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação vai apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Artigo 42 da Lei nº 2.180/54.

Mesmo com o início da noite, o Corpo de Bombeiros ainda não suspendeu às buscas pelos dois desaparecidos: um adulto e um menor de idade.



O Corpo de Bombeiros conseguiu içar a embarcação Caiçara da Baía de Guanabara, que agora será levada à Capitania dos Portos para passar por perícia.