Rádio MEC homenageia Almeida Prado com apresentação exclusiva ao vivo

Em tributo ao compositor e pianista Almeida Prado, que completaria 80 anos nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a

apresenta um recital com a pianista, professora e pesquisadora Ingrid Barancoski no estúdio da emissora pública, ao vivo, às 20h, na quarta-feira (8).

O especial celebra o legado e a obra do fundamental compositor da música de concerto brasileira do século XX. Durante a atração da emissora, a convidada interpreta composições do saudoso autor e fala um pouco sobre a biografia e a produção de Almeida Prado.

O repertório do especial contempla obras como Kinderszenen - Cena infantis (1982), com os movimentos Os peixinhos no aquário e A ciranda das bonecas; Cenas stravinskianas, com os movimentos Prólogo, Pantomima, Valsa – Pas de deux, Noturno e Galope; e Toccata da epifania, entre diversas outras composições relevantes de sua trajetória.

Além da transmissão do especial, a

veicula uma série de interprogramas sobre Almeida Prado em sua programação. O conteúdo temático também é apresentado pela Ingrid Barancoski, especialista na obra do artista.

Compositor Almeida Prado

Referência e expoente da música erudita nacional, José Antônio Rezende de Almeida Prado, mais conhecido no círculo da cena cultural brasileira como Almeida Prado, era compositor, pianista, regente e professor. O ilustre músico se destacava pela valorização da originalidade e liberdade estética.

Considerado um dos mais prolíficos compositores brasileiros contemporâneos, Almeida Prado escreveu mais de 800 obras catalogadas. Se levar em consideração uma ópera que deixou inacabada, é possível afirmar que sua produção abrange todos os gêneros musicais.

A extensa listagem de títulos para piano solo tem destaque no trabalho de Almeida Prado com 345 obras catalogadas. O homenageado atuou como intérprete de sua música e também executou repertório pianístico tradicional.

Almeida Prado tinha uma prática exuberante que aproveitava a ressonância do instrumento e os contrastes de registros extremos. A sua virtuosidade aliava gestos do piano romântico com efeitos sonoros inusitados e contemporâneos.

Pianista Ingrid Barancoski

A pianista Ingrid Barancoski tem ocupado posição de destaque no cenário da música contemporânea no Brasil. O repertório da artista abrange todos os períodos estilísticos com especial interesse para a música contemporânea.

Em seus programas de concerto, frequentemente Ingrid Barancoski coloca lado a lado obras da música brasileira e da música universal, demonstrando contrastes, influências e paralelos de linguagem musical contemporânea.

A pianista foi responsável pela estreia mundial de mais de 40 obras, sendo várias dedicadas a ela por renomados compositores brasileiros como Almeida Prado, Ricardo Tacuchian, Roberto Victorio, Guilherme Bernstein e Orlando Alves.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de Jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz, no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

Twitter: https://twitter.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a



Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS