Carnaval de rua de São Paulo tem blocos infantis em todas as regiões

Brincar o carnaval é mais uma oportunidade para a criançada se fantasiar e se divertir. Em São Paulo, o carnaval de rua tem bloquinhos infantis em todas as regiões da cidade. A folia começou no pré-carnaval, já animou o sábado (18) e continua até terça-feira (21).

No sábado (18), o Bloco das Emílias e Viscondes, um dos mais tradicionais, tomou as ruas do centro, celebrando a literatura infantil e as marchinhas carnavalescas. O bloco surgiu em 2006 em homenagem aos 70 anos da Biblioteca Monteiro Lobato e ao escritor. Desde então, a cada ano um personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo é tema do bloco. O filho do Urubó, o Bloco Urubózinho, animou a criançada no carnaval da Freguesia do Ó. Já o Amoribunda Kids, na Vila Mariana, apresentou a folia para os pequenos da região.

Confira a programação para os próximos dias:

Bloco Sainha de Chita

O Sainha de Chita é um bloco que há 10 anos preza pela composição autoral e pela pluralidade. A concentração acontece na Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia, às 9h do domingo, dia 19, na Pompeia e o desfile segue pelas ruas Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia; R. Min. Sinésio Rocha; Pça Rio dos Campos. A expectativa de público é de 1 mil a 2 mil pessoas.

Bloquinho Gente Miúda

O Bloquinho Gente Miúda foi fundado em 2016 pelo casal de músicos Kel e Nenel de Recife , com a chegada do filho deles. Mistura músicas infantis já consagradas com a batucada do carnaval e também marchinhas autorais sob o olhar da maternidade, sustentabilidade, livre brincar, assuntos preferidos da Kel, que escreveu e musicou todas.

A concentração é às 10h, do domingo, dia 19, na Avenida Prof. Alfonso Bovero 522, depois sair pelas ruas Apinajes, Capital Federal, Bruxelas em Perdizes.

Berço Elétrico

O Berço Elétrico é um bloco de rua sem música alta, ideal para ir com bebês. O bloco se encontra na avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi a partir das 10h do domingo, dia 19, no bairro Aclimação.

Veja a programação completa dos blocos no site

Para que a diversão seja garantida, o ideal é levar as crianças com um pulseira de identificação. Para quem não tem, a prefeitura da capital informou que vai fazer a distribuição nos blocos.

Bloquinhos no pós carnaval

E a folia continua para a criançada. No pós carnaval tem o bloco Charanguinha do França, que surgiu do bloco Charanga do França, idealizado pelos organizadores do Charanga para as crianças curtirem o carnaval desde cedo. Charanguinha do França se concentra no sábado, dia 25 na rua Major Sertório, 573 e desfila pelas ruas Cesário Mota Junior; General Jardim e Dr. Vila Nova.

O Bloquinho Infantil Fraldinha Molhada toca no Tatuapé e é voltado às crianças e famílias que querem continuar a folia no pós carnaval. Está previsto para desfilar na Vila Regente Feijó, dia 26, com concentração às 9h e dispersão às 15h. O trajeto será: Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 310, 312 e 315.

Programação do SESC

O Serviço Social do Comércio (Sesc) tem uma programação especial de carnaval para as crianças nas unidades da capital, litoral e interior de São Paulo. A programação completa de carnaval nas unidades do SESC pode ser vista no site.

Há eventos para todos os gostos: bailinho, show e oficinas de percussão, figurinos e adereços e até de construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Entre os destaques da programação, estão:

No Sesc Vila Mariana, a atração é o Carnaval Corpo Brincante, que destaca os festejos populares brasileiros e o corpo brincante, em sua inventividade e contemporaneidade, com oficinas, vivências e shows que celebram o coco, cavalo marinho, caboclinho, maracatu, entre outras expressões culturais. Acontece no sábado e segunda, às 11h.

Na unidade do Sesc na Avenida Paulista, tem o evento Carnavalizar – Baile, Blocos e Brincadeiras, com a Cia Navega Jangada de Teatro. Será um Bailinho de Carnaval com direito a jogos musicais, cirandas, adereços de carnaval e desfile de fantasias criativas. O evento acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro das 17h às 18h. (Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo).

No Sesc Santo Amaro tem o Carnaval com Banda Performática, que resgata, em seu repertório, a tradição das fanfarras brasileiras, com apresentações em movimento com estilo moderno e inovador. O sexteto apresenta repertório rico em ritmos brasileiros, músicas infantis e sucessos da atualidade com arranjos criativos e inusitados. A atração será nos dias dias 18,19 e 20, às 14h. dor Bueno, 505, Santo Amaro).