Sargento Pimenta mistura Beatles e ritmos brasileiros no carnaval

A folia começou cedo nas ruas do Rio , nesta -feira (20) de carnaval. No Centro da cidade, o Bloco que Pena Amor começou a animar foliões a partir das 7h. O grande destaque do dia foi o tradicional Bloco do Sargento Pimenta, que previa arrastar mais de 80 mil pessoas, no bairro do Flamengo.

O Sargento Pimenta é imperdível para quem é fã dos Beatles. O repertório do bloco é formado principalmente por versões de canções da banda britânica, interpretadas com arranjos de samba, marcha, maracatu e outros ritmos brasileiros. “Pra mim é o melhor bloco. Já venho aqui há muito tempo. Na pandemia, deu a maior saudade”, contou a psicóloga Noemi Lopes.

Outros destaques de são o Bloco das Divas, na Barra; o Bloco Corre Atrás, no Leblon; e os Blocos Exagerado e dos Dinossauros Nacionais, no Centro. Mas a diversão não fica só para os mais velhos. Tem espaço de sobra para a família.

O bloco infantojuvenil Largo do Machadinho, mas não Largo do Suquinho animou os pequenos foliões, no Largo do Machado, na zona sul. O guia de turismo Ronaldo Mendes levou o filho de 1 ano e 4 meses para curtir a festa. “Esse carnaval está sendo ótimo. A gente tem algumas opções de blocos infantis aqui na região. Como a gente já tinha uma cultura de carnaval, de ir pros blocos, agora com filho pequeno, a gente foi se adequando [para ir em blocos infantis]”.

Versão mirim do bloco “Largo do Machado, mas não largo do Copo” tem o desenhista Ziraldo como padrinho. Ele é o responsável pelo desenho do estandarte e pelo figurino do mestre-sala, que vem vestido de Menino Maluquinho.

A diversão dos foliões mirins foi garantida com brincadeiras, concurso de fantasia e distribuição de kits de confete e serpentina.