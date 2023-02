O espaço não ajuda apenas pessoas intoxicadas. Quem sofrer de alguma dor no pé ou mal-estar associado ao sol ou à lotação também pode descansar na área. Os redutores de danos também promovem o sexo seguro, fornecendo camisinhas e gel lubrificante.

Ampliação

A ação policial na noite de sábado (18) no Setor Carnavalesco Sul, que dispersou uma tentativa de invasão da área do bloco com spray de pimenta, fez o espaço ampliar a estratégia de redução de danos. Desde o domingo (19), os ativistas fornecem água com gás e limão e vinagre para pessoas atingidas por gás de pimenta.

“No sábado à noite, isto aqui encheu de gente intoxicada com o gás que desceu e tomou conta do Setor Comercial Sul”, diz Madelayne. “A gente teve de adaptar nossa atuação para a violência policial.”

Além do Setor Comercial Sul, informou a ativista, existem espaços de redução de danos em pelo menos quatro pontos carnavalescos do Distrito Federal: Brazlândia, Ceilândia, Paranoá e Vila Planalto. Segundo Madelayne, o grupo, que nasceu há cerca de 20 anos para reduzir danos causados pelo consumo de drogas sintéticas em raves, expande a atuação para o carnaval e a periferia. “O maior índice de consumo de álcool está nas periferias. Além das raves da classe A, atuamos no samba e no carnaval”, destaca Madelayne.

Até o fim desta tarde, a folia no Setor Carnavalesco Sul ocorria sem incidentes. No palco Amstel, o Bloco Divindades apresentava números de música eletrônica e de acrobacias aéreas. Uma chuva de cerca de 20 minutos fez os foliões correrem para debaixo das marquises da área. O público, no entanto, voltou para a frente do palco assim que o temporal passou.

O publicitário Vinícius Pontes, 25 anos, o Setor Carnavalesco Sul elogiou a infraestrutura do local, principalmente o espaço de redução de danos. Para ele, a área ajuda a prevenir casos de assédios a foliões bêbados ou intoxicados, principalmente mulheres. “No pós-pandemia, é necessário um espaço de acolhimento psicológico e social, não apenas em casos de intoxicação, mas de assédios”, diz o folião.