Hoje é Dia: Zico, Rui Barbosa e Jards Macalé são destaques da semana

Esta semana de transição entre fevereiro e março de 2023 é marcada por datas que reforçam a memória de figuras da cultura e história do Brasil. No dia 1º de março de 1923, a morte do político, escritor e diplomata baiano Rui Barbosa completa 100 anos.

Jurista de destaque e uma das principais personalidades do movimento abolicionista no Brasil, Rui Barbosa teve sua trajetória contada no Dia Nacional do Livro Didático Nascimento da cantora fluminense Teresa Cristina (55 anos) Nascimento da historiadora paulista Emília Viotti da Costa (95 anos) Banda U2 lança disco "War" (40 anos) Dia Mundial das Doenças Raras Morte do político, escritor e diplomata baiano Ruy Barbosa (100 anos) - conhecido como "O Águia de Haia" Morte do radialista e apresentador de TV paranaense Haroldo de Andrade (10 anos) Morte do escultor e entalhador mineiro Valentim da Fonseca e Silva, mais conhecido como Mestre Valentim (205 anos) Nascimento do compositor e instrumentista catarinense Reinold Correia de Oliveira, conhecido como Nuno Roland (105 anos) - Fez parte do grupo de estrelas da Rádio Nacional, estreando na inauguração da emissora, em 1936 Nascimento do cantor fluminense Antônio Rogério Coimbra, conhecido como Toni Platão (55 anos) Nascimento do ator e músico fluminense Jards Anet da Silva, conhecido como Jards Macalé (80 anos) Nascimento do jogador de futebol fluminense Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico (70 anos) Morte do cientista inglês Robert Hooke (320 anos) - estudou rotações planetárias e descobriu estrelas. Também enunciou a lei da gravidade, um dos conceitos elementares da Física Publicação da primeira tirinha de jornal com a personagem Mônica, de Maurício de Sousa (60 anos) Dia Internacional do Cuidado Auditivo ou Dia Mundial da Audição Dia Mundial da Vida Selvagem – data instituída pela ONU Morte da cantora paulista Celly Campello (20 anos) - considerada a precursora do rock no Brasil Morte do poeta, ator e diretor de teatro francês Antonin Artaud (75 anos)