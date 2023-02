Hélio Tremendani, da Aruc, testemunhou nascimento do samba em Brasília

Até hoje, todas as grandes celebrações ocorrem na quadra batizada de Nilton Sabino, uma homenagem ao antigo presidente. O espaço tem capacidade para 2.200 pessoas. Um show de Jamelão foi disputado palmo a palmo por 2.500 espectadores. Atualmente, a quadra é destinada também aos ensaios dos ritmistas, eventos e almoços para atrair a comunidade.

Mais que o samba

Helio se casou uma vez, se separou e tem três filhos (Heloísa, Victor e Vinícius). O sobrenome italiano Tremendani foi herdado da mãe, que morreu em 2019, aos 103 anos. O nome materno só pôde ser registrado na carteira de identidade no ano passado, quando ganhou o direito na Justiça. A inclusão é justificada pela existência de muitos homônimos de Helio dos Santos.

O ex-presidente da agremiação nunca deixou de morar no Cruzeiro. O amor à escola azul e branco dividiu espaço com outras atividades, como o serviço público na Companhia Energética de Brasília (CEB) por 18 anos, de onde saiu em 2005, em um Programa de Demissão Voluntária. Somam-se ao currículo dois mandatos como administrador regional do Cruzeiro, diretor do Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação (Defer) do Governo do Distrito Federal, criação dos centros Olímpico e Paralímpico, produtor cultural do projeto Temporadas Populares, no governo de Cristovam Buarque (1995-1998). Nesse projeto, presenteou o público com espetáculos de personalidades do samba-raiz, como Beth Carvalho, Jamelão, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Nogueira, Nelson Sargento, Arlindo Cruz, Zé Keti e Jorge Aragão, entre outros.

Preservando memórias

Hélio não pára. Todas as manhãs de terça e quinta-feira, trabalha no Clube de Unidade de Vizinhança do Cruzeiro. Ele estaciona o carro na praça do Cruzeiro Velho, em frente ao enorme gavião branco e azul, erguido no portal de entrada da Aruc. Há quatro anos, é responsável pela conservação do acervo fotográfico e jornalístico, parte do Departamento Cultural da escola.

A atividade não é recente. Começou despretensiosamente, ainda na adolescência, quando pedia fotos aos primeiros integrantes da Aruc para catalogar. Hoje, graças a ele, a memória viva da agremiação está preservada. A essência da escola está registrada em mais de 1.850 recortes de jornais sobre e 7.500 fotos, todos digitalizados.

Há anos, tanto material não cabia mais em caixas guardadas na residência do ex-presidente. Por isso, Helio defendeu a construção de um espaço à altura para receber as relíquias. Agora, o galpão construído ao lado da quadra da escola abriga os troféus dos 31 títulos carnavalescos, mais os esportivos, com várias fotos colorindo as paredes.

Hélio se considera um memorialista, coleciona imagens raras, como a da reunião de fundação da Aruc e dos primeiros desfiles. Tudo vem sendo criteriosamente separado, identificado, classificado e catalogado, à medida que chegam novos documentos, reportagens antigas e imagens. Para isso, fez curso no Arquivo Público do Distrito Federal. A riqueza do acervo conta histórias que surpreendem o público que visita a sede da agremiação.

As pesquisas são compartilhadas em grupos de memórias, em redes sociais. E se espalham para outros sites que contam as histórias do Cruzeiro, do esporte e da cultura no Distrito Federal. Algumas das redes sociais que ele gerencia têm mais de 11 mil seguidores. A filha mais velha, Heloísa Cristaldo, jornalista de formação, revisa os textos do pai, um a um, antes da postagem.

Futuro do samba

Desde 2021, Hélio ultrapassou os muros da Aruc e foi escolhido presidente da Liga de Escolas de Samba Tradicionais de Brasília (Liestra). O grupo reúne as quatro grandes escolas do DF: a Aruc, a Associação Recreativa e Cultural Acadêmicos da Asa Norte, a Capela Imperial de Taguatinga e o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império do Guará. A Liestra tem o objetivo de homenagear carnavalescos, fortalecer vínculos, inovar as escolas e criar oportunidades para o setor. O tema da liga é Resistir para Existir.

Mais recentemente, Helio aposta no projeto Escola de Carnaval, lançado em 2021 pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal para capacitar e profissionalizar a cadeia produtiva das escolas de samba e rearticular o setor.

Localizada no Eixo Cultural Ibero-americano (antigo Complexo Funarte Brasília), a escola tem focado na formação completa de carnavalescos. A habilitação ocorre desde o planejamento,a prestação de contas, gestão do carnaval, passando pela parte artística, com treinamentos para desenhos de fantasias e maquiagem de carnaval e chegando a aulas de dança aos passistas, mestre-sala e porta-bandeira e finalizando com a face musical - a qualificação de ritmistas, integrantes da bateria e percussão.

Patrimônio Cultural

Na década de 90, a supercampeã do Distrito Federal ganhou o status de Clube de Unidade de Vizinhança do Cruzeiro, com quadras de esporte, ginásio, piscinas e espaços para a comunidade.