O gerente cultural do MIS, Renan Daniel, revela o que o público pode ver na exposição. “No espaço onde a gente menciona os cantores e as cantoras do rádio, o público vai poder acessar as canções favoritas desses artistas e a biografia deles. A instalação da linha do tempo dos rádios, o público pode ver, década a década, quais foram os maiores hits que mais tocaram no rádio. A cada espaço da exposição há interatividades diferentes e também não tecnológicas, que também é bem divertida e envolvente para o público.”

Os programas de notícias e humor, as transmissões das partidas de futebol e as radionovelas também são abordados na exposição. O público pode conhecer ainda os aparelhos de rádio de diferentes décadas, itens pertencentes ao próprio acervo do museu. “Os destaques ficam com os modelos Capela, da década de 1930, que além de serem bem raros e específicos, eles são esteticamente muito bonitos, eram elementos que decoravam as casas das pessoas também”, frisa Daniel.

A mostra tem consultoria de conteúdo de Milton Parron, pesquisa e redação do jornalista Maurício Nunes e parceria institucional com Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado São Paulo (AESP), Grupo Bandeirantes de Comunicação e Museu Brasileiro de Rádio e Televisão.

Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro

Integrada à Rádio no Brasil, a exposição Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro apresenta o brasileiro responsável pela invenção precursora ao rádio. Entre os destaques está o transmissor de ondas (wave transmitter), peça produzida em tamanho real, pelo colecionador Marco Aurélio Cardoso de Moura, com base nos escritos de Landell.