Ministro da Secom anuncia mais dois nomes para a EBC

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência da República (Secom), anunciou neste sábado (4) mais dois nomes para compor a nova gestão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O jornalista, escritor e tradutor Eric Nepomuceno assumirá a superintendência da empresa no Rio de Janeiro, enquanto o jornalista e ex-deputado estadual paulista José Américo (PT) vai comandar a superintendência da EBC em São Paulo.

"Eric Nepomuceno será o superintendente da EBC no RJ. José Américo será o superintendente em São Paulo. Hélio Doyle o Presidente da EBC. Esse é o time escolhido por mim e por Lula para coordenar e recuperar a comunicação pública e governamental no Brasil", postou Pimenta nas redes sociais.

Eric Nepomuceno traduziu obras de importantes escritores latino-americanos, como Jorge Luís Borges, Júlio Cortázar e Gabriel Garcia Marques. Esses trabalhos lhe renderam três Prêmios Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Ele também foi premiado por um trabalho investigativo sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. Nepomuceno atuou como jornalista na mídia brasileira e internacional e eventualmente ainda atua como articulista em diferentes publicações. É autor de obras como Memórias de um setembro na praça, Quarenta dólares e outras histórias, Hemingway na Espanha, A palavra nunca e Quarta-feira.

Já José Américo Dias foi deputado estadual em São Paulo por dois mandatos, após quatro como vereador na capital, onde chegou presidiu a Câmara Municipal entre 2013 e 2014. Jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), atuou em grandes veículos como a Folha de S. Paulo e Diário do Comércio.

Filiado ao PT desde a sua fundação, José Américo foi presidente do PT em São Paulo entre 2008 e 2009, e ocupou a Secretaria Nacional de Comunicação e a Executiva Nacional do partido. Nas últimas eleições, concorreu para um mandato de deputado federal e quando ficou na suplência.

Nova gestão

O jornalista Hélio Doyle foi nomeado como diretor-presidente da EBC no mês passado. Doyle assumiu o cargo após o período de transição da jornalista Kariane Costa, representante dos empregados no Conselho de Administração da empresa desde 2021. Por um mês, ela comandou a empresa com o objetivo de retomar o caráter público dos veículos da EBC e valorizar os quadros da casa.

Outros nomes já anunciados pelo governo incluem a roteirista Antonia Pellegrino, que será diretora de conteúdo da empresa, e a jornalista Flávia Filipini, diretora da área de comunicação governamental. A jornalista Nicole Briones foi anunciada superintendente de Redes Sociais; e Jean Lima, diretor-geral da EBC.