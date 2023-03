Morre cartunista Paulo Caruso em São Paulo

Morreu na manhã deste sábado (4) em São Paulo, o cartunista Paulo Caruso, de 73 anos. Ele estava internado no Hospital Nove de Julho, no centro da capital paulista. Nascido na cidade de São Paulo em 6 de dezembro de 1949, Caruso era caricaturista, ilustrador, chargista e músico, Paulo José Hespanha Caruso tinha um irmão gêmeo, Chico Caruso, também cartunista.

Desde 1987 esteve no Roda Viva, programa da TV Cultura, ilustrando as entrevistas. Formado em Arquitetura pela FAU - USP, não seguiu carreira e começou como chargista no Diário Popular em 1960. A partir daí passou por diversos veículos de comunicação como O Pasquim, revistas Careta, Senhor e Istoé.

Entre os diversos livros publicados, destaca-se As Origens do Capitão Bandeira, 1983, e outros com cenas irônicas que acompanham a história política brasileira, Ecos do Ipiranga (1984) e Bar Brasil na Nova República (1986). Além disso escreveu também São Paulo por Paulo Caruso - Um Olhar Bem-Humorado sobre Esta Cidade (2004), em homenagem aos 450 anos da metrópole.

Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte - APCA, em 1994. Por sua habilidade para a sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é mais conhecida do país.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Caruso e disse que ele foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, que retratou com talento e consciência o dia a dia que constrói nossa história recente.

"O seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional. Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores', disse Lula em nota.

Não há informações sobre o velório e sepultamento.